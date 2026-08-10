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10 de agosto de 2026
Va de retro.

Las fotos de Iván de Pineda a los 20 años modelando en Vogue

Una producción de fotos de Iván de Pineda, realizada cuando tenia apenas 20 años, para una revista internacional se hizo viral en las redes sociales.

Viejas fotos de Iván de Pineda.&nbsp;

Viejas fotos de Iván de Pineda. 

Una cuenta de Instagram que se mete en el mundo de la moda masculina republicó una sesión de fotos de Iván de Pineda para L’Uomo Vogue de abril de 1996, y las imágenes del conductor de Pasapalabra se hicieron virales en las redes sociales.

La producción, titulada “Top Boy” y con fotos tomadas por Bruce Weber, muestra a Iván de Pineda con el cabello engominado hacia atrás y pómulos marcados. Incluso en una postal está mirando a cámara con un cigarrillo entre los labios.

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La sesión de fotos tuvo un peinado de Guido Palau, maquillaje de Dick Page y edición de moda de Joe McKenna, referentes de la moda de los ’90.

Las imágenes en blanco y negro muestran a un joven Iván de Pineda con prendas de marcas como Dolce & Gabbana, de Armani Jeans y Club Monaco.

Iván de Pineda, antes del modelaje

Iván de Pineda contó que no había planeado ser modelo y que antes trabajó en una cocina, en data entry y pensó estudiar derecho o relaciones internacionales

El conductor inició su trayectoria en la moda en 1994 y en pocos años desfiló en Nueva York, Milán, París y Londres para algunas de las firmas más reconocidas del mundo.

Fue modelo para Versace, Gucci, Valentino, Calvin Klein, Jean Paul Gaultier, Kenzo y Moschino, entre otras. También participó en producciones gráficas para Yves Saint Laurent y Guess, junto a supermodelos de la época.

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