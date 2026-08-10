lunes 10 de agosto de 2026
Escribinos
10 de agosto de 2026
Luz, cámara, acción.

Se estrena la película "Yo, Narciso", con Adrián Suar y Natalia Oreiro

La película, en clave de comedia, protagonizada por Adrián Suar, Natalia Oreiro y un gran elenco llega a los cines argentinos.

Nueva película con Natalia Oreiro y Adrián Suar.&nbsp;

Nueva película con Natalia Oreiro y Adrián Suar. 

Dirigida por el propio Adrián Suar y con guión de Pablo Solarz y el actor y productor, la película marca el esperado reencuentro del actor y Natalia Oreiro, una dupla que brilló en la serie Solamente Vos, en 2013.

Lee además
Natalia Oreiro y Gael García Bernal. 
Luz, cámara, acción.

 Oreiro y García Bernal protagonizan la película "Nada entre los dos"
Xuxa y Natalia Oreiro, en los 90. 
Rescate emotivo.

Natalia Oreiro contó por qué Xuxa fue clave en su carrera artística

Tras el éxito de “30 noches con mi ex” y “Mazel Tov”, Adrián Suar vuelve a apostar por una comedia con un fuerte componente emocional y una mirada actual sobre los vínculos.

El elenco se completan con Julieta Zylberberg, Sofi Morandi, Mariano Saborido, Andy Chango, Eleonora Wexler y Camila Peralta, con la participación especial de Moria Casán.

Una película en clave de comedia

La historia sigue a Rocío Flores (Natalia Oreiro), una profesora universitaria de Sociología que está escribiendo un libro sobre el narcisismo moderno.

Con el objetivo de investigar de cerca el comportamiento de un narcisista, decide convertir en objeto de estudio a Máximo Rey (Adrián Suar), un exitoso y carismático cirujano plástico.

Para lograrlo, Rocío adopta una identidad falsa y se presenta como una paciente interesada en realizarse un retoque estético. Sin embargo, lo que comienza como una investigación académica pronto se transforma en una serie de encuentros donde Máximo despliega todo su encanto.

Mientras ella intenta mantener la distancia inventando excusas cada vez más insólitas para no involucrarse sentimentalmente, el plan se complica cuando él descubre que está enamorado. A partir de ese momento, el experimento se sale de control y Rocío deberá decidir hasta dónde está dispuesta a llegar sin convertirse en víctima de su propia estrategia.

Temas
Seguí leyendo

 Oreiro y García Bernal protagonizan la película "Nada entre los dos"

Natalia Oreiro contó por qué Xuxa fue clave en su carrera artística

Muñeca Brava, con Natalia Oreiro y Facundo Arana, vuelve a triunfar en Rusia

Netflix presentó el tráiler de Fito Páez: el mundo cabe en una canción

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Viejas fotos de Iván de Pineda. 
Va de retro.

Las fotos de Iván de Pineda a los 20 años modelando en Vogue

Las más leídas

Te Puede Interesar

Las clases se dictan todos los lunes de 17.30 a 20.30 en el buffet de la Facultad de Ingeniería de la UNLZ.
Oportunidad.

Brindan clases gratuitas de ajedrez para todos los niveles en la UNLZ