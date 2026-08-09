Robaron un perro en Lomas de Zamora y quedaron filmados: los dueños piden que lo devuelvan

Una vecina de Lomas de Zamora denunció el robo de su perro en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora . Las personas que se lo llevaron quedaron filmadas. La dueña pide ayuda para recuperarlo.

Todo ocurrió el viernes 7 de agosto a las 18:20 en la esquina de las calles Saladillo y Marsella . Una familia se dio cuenta de que su perrito salchicha de tres meses de vida se había perdido.

Rápidamente fueron a revisar las cámaras de seguridad y se dieron cuenta lo que había pasado: el perro no se escapó, sino que se los habían robado .

La filmación de una cámara ubicada en un comercio de la mencionada esquina mostraba al perrito caminando por la vereda y a un chico que se acercó a él. Segundos después, paró un auto y bajó una chica para intentar agarrar al animal. La secuencia cierra con el auto dando marcha atrás para perseguir al perrito y poder levantarlo.

Robaron un perro en Lomas de Zamora y los dueños difundieron el video para pedir que lo devuelvan. Es un salchicha de tres meses. Ocurrió en Marsella y Saladillo, en Villa Albertina. pic.twitter.com/XkwNtekukr

Al ver las imágenes, la dueña del perro difundió el caso en las redes sociales, con la esperanza de que los vecinos de Lomas de Zamora la ayuden a recuperarlo. “Se llevaron a mi perrito el día viernes 7/8 a las 18:20 hs. Ahí se ve que se lo lleva una nena que baja de un Gol Champagne 2 puertas, una mujer le dice de adentro del auto que lo agarre”, explicó Yany, la dueña del animal, en un posteo en redes sociales.

La mujer dejó su número de teléfono por si alguien puede aportar datos útiles. Por cualquier información que permita encontrar al perro, comunicarse al 1151524021.