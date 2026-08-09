La fuerte frase de Jimena Barón sobre sus ex: "Sané porque me rompí el oje... en terapia"

Jimena Barón respondió preguntas de sus fieles seguidores en Instagram y los usuarios consultaron sobre sus ex y por Matías Palleiro , su actual pareja y el padre de su hijo menor. La cantante y actriz se expresó en forma contundente.

"Qué lindo que llegó Q (Matías) para sanarte y arreglar lo que otros rompieron", le escribió una seguidora de Jimena Barón . Entonces la artista manifestó: "Es un hombre maravilloso y el amor de mi vida. Yo sané porque me rompí el oje... en terapia y él se enamoró de la versión de mí que finalmente logré".

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Mientras que Jimena Barón reflexionó sobre las opiniones, cuestionamientos y comentarios alrededor de las personas en las relaciones sentimentales.

"Dejemos de hablar de hombres como si fueran Dios y démonos el reconocimiento que tanto merecemos las trabajadas", expresó, contundente.

Jimena Barón tuvo pocas relaciones mediáticas, pero la más comentada siempre fue la de Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Morrison.

La artista y Matías Palleiro están en pareja desde 2021, conviven en una nueva casa y son padres de Arturo, nacido a mediados de 2025, formando una ensamblada familia junto a Morrison.

Se conocieron a través de redes sociales y al principio ella lo llamaba cariñosamente el "señor del habano" antes de blanquear la relación. Jimena Barón se hizo un tatuaje con la letra "Q" en honor a Matías, debido al apodo "Cookie" que mutó con el tiempo.