domingo 09 de agosto de 2026
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9 de agosto de 2026
Sin vueltas.

La fuerte frase de Jimena Barón sobre sus ex: "Sané porque me rompí el oje... en terapia"

Jimena Barón respondió preguntas en Instagram y se refirió a sus antiguas relaciones y a su vínculo actual con Matías Palleiro.

Jimena Barón le puso onda a un mal momento.
Jimena Barón le puso onda a un mal momento.

"Qué lindo que llegó Q (Matías) para sanarte y arreglar lo que otros rompieron", le escribió una seguidora de Jimena Barón. Entonces la artista manifestó: "Es un hombre maravilloso y el amor de mi vida. Yo sané porque me rompí el oje... en terapia y él se enamoró de la versión de mí que finalmente logré".

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La cruda reflexión de Jimena Barón

Mientras que Jimena Barón reflexionó sobre las opiniones, cuestionamientos y comentarios alrededor de las personas en las relaciones sentimentales.

"Dejemos de hablar de hombres como si fueran Dios y démonos el reconocimiento que tanto merecemos las trabajadas", expresó, contundente.

Jimena Barón tuvo pocas relaciones mediáticas, pero la más comentada siempre fue la de Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Morrison.

La artista y Matías Palleiro están en pareja desde 2021, conviven en una nueva casa y son padres de Arturo, nacido a mediados de 2025, formando una ensamblada familia junto a Morrison.

Se conocieron a través de redes sociales y al principio ella lo llamaba cariñosamente el "señor del habano" antes de blanquear la relación. Jimena Barón se hizo un tatuaje con la letra "Q" en honor a Matías, debido al apodo "Cookie" que mutó con el tiempo.

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