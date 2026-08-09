domingo 09 de agosto de 2026
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9 de agosto de 2026
Todo cambia.

Quiénes reemplazarán a Flor Peña y Marley en Luzu TV

Flor Peña y Marley quedaron afuera de los mediodías de Luzu TV y Nico Occhiato ya eligió a una dupla de conductores para reemplazarlos.

Flor Peña y Marley, afuera de Luzu TV.&nbsp;

Flor Peña y Marley, afuera de Luzu TV. 

Después del escándalo mediático que protagonizó Flor Peña al difundir una fake news sobre la salud de Jorge Messi, la actriz finalmente quedó afuera de Luzu TV. También dejó el canal de streaming Marley, que conducía El show del verano con la actriz.

Durante varias semanas, Flor Peña mantuvo conversaciones con Nico Occhiato para evaluar la posibilidad de seguir vinculada a Luzu TV. Sin embargo, el creador del streaming fue contundente al confirmar que volverá al aire.

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En ese contexto, Yanina Latorre reveló en las redes sociales quiénes serán los encargados de ocupar la franja horaria que dejó vacante el programa.

A través de sus historias de Instagram, la conductora de SQP, que recientemente regresó de sus vacaciones en Miami, sorprendió al anunciar los nombres de los nuevos conductores.

El Pollo Alvarez y Mica Vazquez.

El Pollo Alvarez y Mica Vazquez.

"Tengo el reemplazo de Flor Peña y Marley en Luzu", escribió en una de sus clásicas placas negras con letras blancas. Luego dio la primicia: "El Pollo Álvarez y Mica Vázquez arrancan el lunes de 12:30 a 13:30 por Luzu TV".

Por último, Yanina Latorre reveló el nombre elegido para el nuevo ciclo: "Un mediodía mejor". El título fue interpretado como una posible indirecta hacia Flor Peña.

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