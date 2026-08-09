Lucas Licht, tras la dura derrota de Talleres de Escalada: "Lo complicamos nosotros mismos"

La desilusión se apoderó del vestuario de Talleres de Escalada tras dejar escapar una oportunidad de oro para consolidarse en lo más alto de la Primera B Metropolitana. La derrota frente a Argentino de Merlo caló hondo, y Lucas Licht hizo autocrítica luego de perder tras tres partidos.

Lucas Licht fue tajante al analizar el desarrollo del juego y no buscó excusas externas para justificar el resultado adverso en condición de local. En ese sentido, sostuvo: "Lo complicamos nosotros. Creo que un solo jugador nos complicó mucho el partido", haciendo alusión al gran partido del delantero visitante, Diego Aguirre, autor de los dos goles de la Academia de Merlo.

A su vez, el entrenador de Talleres de Escalada valoró la reacción inicial de la segunda mitad, donde el albirrojo logró el empate transitorio. "En el segundo tiempo salimos bien", destacó, aunque lamentó que el equipo quedara descompensado atrás y sufriera el segundo gol de contragolpe cuando mejor perfilado estaba para darlo vuelta.

La derrota caló hondo debido al momento del certamen de la Primera B , ya que el Tallarín marchaba con la ilusión de sostenerse en la cima. Con este marcador, el equipo quedó relegado al tercer puesto con 53 unidades, cediendo el liderazgo en soledad a Camioneros.

Sin embargo, el director técnico buscó transmitir tranquilidad al plantel y a los hinchas de cara a la recta final del campeonato: "Todavía queda un tramo largo de campeonato", enfatizó Lucas Licht, dejando en claro que el objetivo del ascenso directo sigue estando al alcance de la mano si corrigen los errores defensivos.

Lo que viene para Talleres de Escalada

El margen de error se achicó, y el cuerpo técnico ya planifica la semana de trabajo con el foco puesto en el próximo compromiso ante Arsenal de Sarandí. Para Talleres de Escalada, el duelo de la siguiente fecha se transformó en una final anticipada donde ganar será una obligación para no perderle pisada a los de arriba.

Cumplida parcialmente la fecha número 29 de la Primera B, ya que Arsenal de Sarandí debe su partido ante Deportivo Laferrere, las principales posiciones ubican a Camioneros como líder con 54 puntos, seguido por Excursionistas y Talleres de Escalada con 53 unidades, mientras que Arsenal de Sarandí y Villa Dalmine acumulan 52. En caso de que los del Viaducto triunfen este domingo van a quedar como punteros en soledad.

Con 13 jornadas aún por disputarse para cerrar las 42 fechas de la temporada regular, el margen de error se achicó drásticamente. El fixture que le resta afrontar al equipo de Lucas Licht incluye duelos trascendentales ante rivales directos y paradas de alta dificultad en busca del único boleto de ascenso directo a la Primera Nacional.