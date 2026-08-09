Es de Turdera, bailarín, maestro de danzas y fundó la primera compañía de tango en Shanghái

Los maestros de Hugo Ferrari (48), el bailarín de Turdera , siempre lo han elogiado por su forma tan distinta y alegre que tiene a la hora de bailar. Se destacó por su versatilidad y eso conquistó al público de varios países, pero fue en Shanghái, China que decidió crear la primera compañía de tango que es un éxito.

Desde Austria, donde está haciendo algunas presentaciones de las milongas argentinas habló con La Unión y contó: "Me gusta mucho llevar la cultura a distintos lugares y en Viena, la milonga es muy bien recibida porque acá la gente ama el tango. He viajado por varios países, también estuve en Francia, Alemania e Italia. Este camino te va llevando, según lo que cada uno busque. Mi vida actual es de nómade".

Plaza San Martín. El canillita de Turdera: la pasión por su trabajo y su lugar en el mundo

Sobre sus inicios contó que siempre le gustó bailar y al primer género que se dedicó fue a la salsa, luego la bachata y hasta el folklore. "Hice muchas giras con la salsa, participé de varios certámenes por Latinoamérica. Gané el título de Campeón Mundial de Bachata en la categoría grupal en 2015. También exploré el folklore argentino, incluyendo la chacarera y la zamba, y he participado dos veces en el reconocido Festival Cosquín", recordó sobre sus comienzos.

Pero, fue en Banfield que incursionó por primera vez en el tango. "Lo más anecdótico es que fui unos 6 o 7 meses y no me hallaba, entonces decidí tomar distancia y me puse a escuchar tango, a conocerlo desde sus raíces y cuando retomé esas clases lo entendí desde otro lugar porque ya estaba en mi, sabía más de sus compases, se su música y su historia", resaltó.

De Turdera, a fundar una compañía en China

Cuando se enamoró del tango dejó todo y se mandó de lleno a girar por el mundo. "Hice de todo como tango salón, tango escenario y en un momento me dediqué mucho a la milonga, di clases a principiantes hasta que entré a una compañía de tango escenario con la que me fui a Italia", comenzó recordando.

Luego, Hugo Ferrari decidió irse de la compañía que lo contrataba y seguir su propio camino. Así fue que siguió viajando y en Shanghái conoció a Shelley Joined que es la directora de la escuela "Mí Tango": "Comencé a dictar clases allí en esa escuela y en 2023 propuse crear dentro de la escuela, la compañía de tango escenario Mi Tango para realizar distintos shows", contó.

Fue un trabajo minucioso porque la mayoría no habla inglés así que fue difícil para Hugo dictar las clases. "Quería fundar una compañía como las de Argentina, pero fue un proceso largo porque allí no existe esa modalidad de trabajo, pero de a poco fui formando estudiantes y hoy ya estamos más que consolidados con tres años de hacer distintas presentaciones".

Comenzó con seis parejas de tango y actualmente cuenta con más de 11, pero hacen sólo presentaciones porque hacer giras allá es difícil por los trabajos que tienen los bailarines de la compañía, los cuales no les permite viajar y estar en distintas ciudades, según contó Hugo.

Sus trabajos a nivel internacional

Hugo Ferrari tiene una trayectoria inmensa: participó en un cortometraje que se estrenó en el prestigioso Festival de Cannes, en Disney Channel Australia, y en la película argentina "Tuve el Corazón", presentada como parte del Campeonato Mundial de Tango 2024, que se pudo ver en Argentina en 2024.

Más allá de su carrera como intérprete y de viajar por el mundo llevando las raíces del tango por el mundo, Hugo se dedica a enseñar tango de una manera amena y divertida porque cree que el tango se trata de conexión, ya sea un abrazo cercano, un abrazo abierto o una combinación de ambos.

Comparte generosamente su conocimiento, dicta charlas y workshop en distintas ciudades, siempre enfatizando la esencia del tango social. Ha llevado sus conocimientos a Italia, Francia, Alemania, China, Tailandia, España, Suiza, Dubái, Corea y Austria. Pero, como también es un apasionado de la música de milonga ha interpretado todos sus tangos favoritos en diversas milongas de Buenos Aires y de los países que ha visitado, asegurándose así de poder compartir su amor por el tango con un público amplio vaya donde vaya.

Lo que se viene de cara al futuro

Los proyectos son muchos para Hugo Ferrari, pero adelantó que filmó junto a la compañía Mi Tango que fundo en Shanghái una película que es una secuela de un film con producción de Rusia y China. "Tuvimos cuatro días de filmación en el Holiday Chino que es una ciudad donde está el lugar de cine más grande del mundo en cuanto a dimensiones. Allí se filmaron reconocidas películas y miniseries. Nosotros como ballet vamos a ser parte de este film que es de nivel internacional y se va a estrenar el año que viene".

También en 2027 espera participar en la competencia de tango en Japón. "Sigo con mis clases de tango salón y escenario en China y espero volver pronto a Turdera porque los que estamos lejos siempre queremos volver a Argentina", aseguró.

Durante su última visita al país estuvo haciendo presentaciones en Casanegra de Turdera, participó de un programa en la radio de Lomas y dio un show muy especial en el Círculo Católico.

Su pasión por el tango sigue intacta llevando la cultura y el arte a cada rincón de las ciudades que visita siempre en representación de su Turdera natal y de todo Lomas de Zamora.

El baile de Hugo en China