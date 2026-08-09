Salud: una de cada tres personas vive con una enfermedad crónica

Una de cada tres personas vive actualmente con enfermedades crónicas o problemas de salud de larga duración, según indicadores de la OCDE. El dato expone un desafío creciente para los sistemas sanitarios, que deben reforzar la prevención, la detección temprana y la continuidad de los tratamientos para acompañar a los pacientes.

Las enfermedades crónicas incluyen patologías como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, distintos tipos de cáncer y trastornos de salud mental. Se trata de condiciones que persisten durante largos períodos y requieren controles y tratamientos sostenidos.

El crecimiento de estos problemas de salud está relacionado con una mayor expectativa de vida. Aunque cada vez menos personas mueren de manera prematura, muchas conviven durante años o incluso décadas con enfermedades que demandan atención permanente.

Un estudio sobre el valor de la atención de enfermedades crónicas , elaborado por Zurich Insurance Group y analizado para los 38 países de la OCDE, advierte que contar con recursos sanitarios similares no garantiza los mismos resultados.

La organización de los servicios, la continuidad de los tratamientos y el acceso oportuno a una atención coordinada pueden generar diferencias en la evolución de los pacientes.

Entre las principales conclusiones aparece la necesidad de complementar los modelos tradicionales de atención con mayor énfasis en la prevención y la detección temprana. El informe también señala que las estrategias preventivas todavía representan una proporción limitada de la inversión sanitaria en numerosos países frente a los recursos destinados al tratamiento de enfermedades ya instaladas.

El escenario supone un desafío para los sistemas de salud, pero también para otros actores, como el sector privado y las aseguradoras. El objetivo es avanzar en herramientas que permitan acompañar a las personas durante todo el proceso y reducir también el impacto financiero asociado a estas condiciones.

Diferencias en América Latina

La situación regional presenta contrastes. Chile, Colombia y Costa Rica muestran una menor carga de enfermedades crónicas, favorecida en parte por contar con poblaciones relativamente más jóvenes.

México, en cambio, enfrenta mayores desafíos en este ámbito, de acuerdo con el informe.