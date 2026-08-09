Escuelas de Lomas de Zamora visitan empresas y pymes para conocer el mundo del trabajo

Las escuelas de Lomas de Zamora están visitando fábricas , empresas y pymes para conocer los procesos de producción, la organización del trabajo y la importancia que tienen para el desarrollo de la ciudad.

La propuesta forma parte de Descubrir Lomas, un programa impulsado por el Municipio que invita a explorar y fortalecer la identidad local a través de actividades pedagógicas . Estudiantes de la Secundaria N°44 recorrieron Bacope , una empresa fundada en 1960 que fue pionera la fabricación de dispensers de agua. También estuvieron en Goloalfa , reconocida pyme que se dedica a la elaboración de los alfajores y galletitas Turimar .

Colaboración. Acompañan a las empresas de Lomas en la búsqueda y selección de personal

Los detalles. Más de 200 empresas y pymes de Lomas tuvieron una Ronda de Negocios

"Hicimos un trabajo de investigación sobre la creación de las diferentes empresas y fábricas de Lomas, y lo relacionamos con los momentos históricos y políticos. Lo que dejamos en claro en esa línea de tiempo es que sin un Estado presente que incentive el consumo interno , la industria y que de posibilidades de crédito es imposible tener empresas que generen trabajo", destacó Mariela, docente de la Secundaria N°44.

Los estudiantes hablaron con los trabajadores para conocer su experiencia y también con los directivos sobre el funcionamiento de cada empresa. "Nos pareció importante poder recibir a los alumnos ya que es valioso para ellos ver cómo funciona y cómo se maneja una pyme, cómo contratamos, cómo es el esquema de trabajo y cómo se hace un alfajor. Siempre es bienvenida una visita de este tipo", remarcó Sergio Pérez, director de operaciones de Goloalfa.

Mientras que los alumnos de la Secundaria N°2 visitaron Gas-Termic, una empresa de Llavallol que hace más de 40 años fabrica parillas, asadores, estufas, salamandras y juegos de jardín.

Un programa para descubrir la historia de Lomas de Zamora

A través del programa Descubrir Lomas, durante el año se van a realizar 250 excursiones para que estudiantes de todos los niveles tengan la oportunidad de visitar lugares históricos y revalorizar a grandes personalidades que dejaron un legado fundamental para la ciudad.

El Parque Solar Diego Maradona, Reserva Santa Catalina, Espacio para la Memoria (Ex Pozo de Banfield), Parque Albertina, Paseo Turdera, Camino Cortázar (Banfield), Cooperativa Cotramel, Museo Malvinas y el Concejo Deliberante son algunas de las excursiones disponibles.

En la página web del programa está toda la información sobre cada lugar, sus propuestas y la posibilidad de descargar material pedagógico. Las escuelas interesadas en recibir orientación o solicitar una visita tienen que mandar un mail a [email protected].