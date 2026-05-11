Descubrir Lomas: arrancaron las excursiones para escuelas

Las escuelas de Lomas de Zamora ya están disfrutando de salidas educativas organizadas por el Municipio para fortalecer los conocimientos sobre la historia y la identidad local.

A través del programa Descubrir Lomas , durante el año se van a realizar 250 excursiones para que estudiantes de todos los niveles tengan la oportunidad de visitar diferentes lugares históricos y revalorizar a grandes personalidades que dejaron un legado fundamental para la ciudad.

Chicos y chicas del CPII N°3 fueron al Parque Solar Diego Maradona , de Fiorito , para aprender sobre eficiencia energética , reducción del consumo y cuidado del ambiente . Durante la visita guiada observaron los paneles solares , conocieron el proceso de generación de energía limpia y estuvieron en el Vivero Raíces del Río , cuyas especies son claves para reducir inundaciones , filtrar el agua , mitigar el cambio climático , recuperar biodiversidad y revalorizar el paisaje.

Por su parte, los alumnos de 5° año de la Secundaria N°14 cambiaron el aula por los senderos de la Reserva Santa Catalina. Junto a los guardaparques recorrieron el predio para ver diferentes especies de flora y fauna nativa, y aprender sobre el cuidado del patrimonio natural.

excursiones escuelas3 La Secundaria N°14 estuvo en la Reserva Santa Catalina.

El programa Descubrir Lomas también incluye salidas educativas al Museo Americanista y la Plaza Grigera, el Espacio para la Memoria (Ex Pozo de Banfield), Parque Albertina, Paseo Turdera, Camino Cortázar (Banfield), Cooperativa Cotramel, Museo Malvinas, Concejo Deliberante, Destacamento de Bomberos de San José, Museo Pío Collivadino, Escuela de Jardinerína (Emajea) y Comunidad de D10S (Fiorito).

En la página web del programa está toda la información sobre cada lugar, sus propuestas y la posibilidad de descargar material pedagógico. Las escuelas interesadas en recibir orientación o solicitar una excursión tienen que mandar un mail a [email protected].

Una plataforma para descubrir la historia de Lomas

En abril se presentó Descubrir Lomas, un página web que invita a explorar y fortalecer la identidad local a través de herramientas para trabajar en las instituciones educativas y compartir con las familias y organizaciones de la comunidad.

"Desde el Gobierno de la Comunidad queremos caminar a par de cada institución y de cada familia para potenciar esa historia extraordinaria que nos une y, sobre todo, construir juntos un futuro mejor", señaló el intendente Federico Otermín y destacó que "Descubrir Lomas es una herramienta que diseñamos con amor por Lomas para que cada escuela y todos los que sientan curiosidad tengan la posibilidad de acceder de primera mano a todo eso que nos hace únicos".