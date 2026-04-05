Obras en escuelas de Lomas de Zamora: nuevas aulas y mejoras integrales

En los últimos días se anunció la construcción de nuevas aulas en escuelas de Lomas.

Para que las escuelas de Lomas de Zamora estén en buen estado y amplíen sus instalaciones, el Municipio lleva adelante un plan de obras en distintos barrios. En los últimos días se anunció la construcción de nuevas aulas .

"En Fiorito , en la Secundaria Nº67, se van a poner en valor espacios que hoy no se usan y transformarlos en nuevas aulas para primaria y secundaria. Y en la Técnica Nº5 de Temperley , se proyectan tres aulas nuevas con mejoras integrales para que estudiantes y docentes tengan mejores condiciones", detalló la jefa de Gabinete, Sol Tischik , sobre las iniciativas que cuentan con el financiamiento del Programa de Infraestructura Escolar del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires .

La Unidad Académica Villa Urbana en Fiorito es un polo educativo muy importante ya que allí comparten edificio la Primaria Nº90, Secundaria Nº22 y el Instituto Superior de Formación Docente Nº103. Son más de 3 mil niños, niñas, adolescentes y futuros docentes los que estudian en el lugar donde están haciendo mejoras que incluyen la construcción de nuevas aulas y dos salas multimedia.

Otro de los proyectos destacados tiene lugar en la Técnica N°7 de Banfield , donde están transformando el subsuelo en un nuevo espacio educativo y tecnológico compuesto por un estudio de cine y fotografía, una sala equipada con impresoras 3D, sala de proyección, dos aulas nuevas y baños para estudiantes, docentes y personas con discapacidad. Allí también funcionará la nueva sede de la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales (EMMA) .

Mientras que en la Secundaria N°47 de San José desplegaron arreglos y ampliaciones a partir de un pedido de la comunidad educativa. Los estudiantes arrancaron las clases en marzo con 6 aulas totalmente equipadas, nuevo sector de sanitarios, áreas administrativas y un SUM recuperado.

Junto al Gobierno de la Provincia, en enero y febrero se puso en marcha un plan de arreglos y remodelaciones en establecimientos educativos de las 14 localidades para que lleguen en las mejoras condiciones al nuevo ciclo lectivo.

Entregaron 20 mil kits en instituciones de Lomas de Zamora

En Lomas entregaron 20 mil kits escolares en jardines provinciales, municipales, comunitarios y en Centros de Promoción Integral de la Infancia (CPII) con el objetivo de que niños y niñas tengan lo indispensable para aprender.

Los kits están compuestos por una mochila; un cuaderno; cartuchera con lápices, goma y sacapuntas; lápices de colores para dibujar; y crayones para pintar. Además de una apuesta por la educación, la entrega de todos estos materiales es una ayuda importante para las familias frente a un contexto económico con muchas dificultades para la vida cotidiana.