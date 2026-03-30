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30 de marzo de 2026
Luz, cámara, acción.

Natalia Oreiro y Gael García Bernal protagonizan la película "Nada entre los dos"

Salieron a la luz las imágenes de Natalia Oreiro y Gael García Bernal en la película que trata de las relaciones modernas desde una mirada fresca y sensible.

Natalia Oreiro y Gael García Bernal.&nbsp;

Natalia Oreiro y Gael García Bernal. 

Se conocieron las primeras imágenes de Nada entre los dos (Nothing Between Us), una película en clave de comedia romántica protagonizada por Gael García Bernal y Natalia Oreiro y producida en Latinoamérica que llegará a los cines de la región a finales de este año.

Dirigida por Juan Taratuto, la película explora las relaciones modernas desde una mirada fresca y sensible, tendrá luego su estreno en HBO Max.

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Con guión de Taratuto junto a Matías Scartascini, la historia combina ingenio y emoción para reflexionar sobre los desafíos que surgen cuando aparece el deseo de romper con el rumbo que está tomando la propia vida.

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Natalia Oreiro y Gael Garcia Bernal.

Natalia Oreiro y Gael Garcia Bernal.

Aunque ambos están casados y llevan vidas familiares estructuradas, la chispa que surge entre ellos los enfrenta a sus deseos más profundos y los transforma de un modo que no habían imaginado.

Nada entre los dos es una producción de Cimarrón (The Mediapro Studio) y Concreto Films, en coproducción con Particular Crowd, para Warner Bros. Discovery Latin America. Tras su paso por los cines latinoamericanos este año, la película estará disponible exclusivamente en HBO Max en la región.

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