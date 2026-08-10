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10 de agosto de 2026
Va de retro.

Brad Pitt contó cómo fue "el verano más raro de su vida"

Brad Pitt, estrella del cine, recordó una vieja anécdota sobre un particular verano que atravesó junto con una novia en los ’90.

Brad Pitt.
Brad Pitt.
Brad Pitt contó una vieja anécdota.&nbsp;

Brad Pitt contó una vieja anécdota. 

El actor recordó que, a principios de los i90, tenía una novia amante de los reptiles y que llevaba una vida propia de una suerte de sitcom televisiva.

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“Tuve el verano más raro de mi vida. Tenía una novia a la que le encantaban los reptiles. Compramos cuarenta camaleones y vivíamos en la antigua casa de soltero de Errol Flynn. Todo estaba lleno de terrarios. Nuestra casa era como un terrario“, recordó con humor.

Brad Pitt, en otra.

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Esta anécdota, le dio pie para hablar sobre su alimentación, la cual había descuidado por completo. “Fue la época menos saludable de mi vida. Necesitaba desconectar. Me despertaba, fumaba una pipa de marihuana, me bebía cuatro Coca-Colas con hielo y no comía nada”, explicó.

Brad Pitt reconoció que, gracias a la propuesta de trabajo de David Fincher, logró volver a sentirse mejor consigo mismo Además, admitió que durante aquel momento se preguntaba casi todos los días si realmente era la actuación lo que quería hacer para toda su vida.

En medio de aquella fuerte depresión, le llegó una propuesta que jamás había imaginado: protagonizar la película Se7en: los siete pecados capitales, del director David Fincher. “Fui a ver a Fincher, que hablaba de las películas como nunca antes había oído a nadie hablar de cine. Me volvió a entrar el gusanillo. Encontrarlo me devolvió las ganas de seguir haciendo esto”, aseguró el actor.

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