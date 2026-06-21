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21 de junio de 2026
Luz, cámara, acción.

Brad Pitt lucha por sobrevivir con su perro en Alaska en su nueva película

Brad Pitt está filmando “El corazón de la bestia”, una nueva película, y salieron a la luz de las primeras imágenes del rodaje en Alaska.

Brad Pitt, en escena.&nbsp;

Brad Pitt, en escena. 

En pocas palabras

  • Brad Pitt en Alaska: El actor filma "El corazón de la bestia" y se difundieron las primeras imágenes del rodaje en Alaska, donde interpreta a James Belmont, un exsoldado que lucha por sobrevivir junto a su perro.
  • Detalles del rodaje: Las escenas muestran a Pitt en entornos naturales hostiles, junto a su perro Odín, incluso con el animal herido, y evidencian las dificultades logísticas de filmar en locaciones remotas.
  • Equipo de producción: La película, dirigida por David Ayer, cuenta con J.K. Simmons y Anna Lambe en el elenco, y tiene a Brad Pitt como uno de los productores.
Resumen generado por Thinkindot AI

En la primera de las imágenes publicadas en exclusiva por GQ, Belmont aparece en plena naturaleza sosteniendo un rifle de largo alcance con mira y deja ver en su cuello un llamativo tatuaje con los puntos cardinales.

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La segunda muestra al personaje de Brad Pitt y su perro, Odín, con una pata entablillada, miran con curiosidad mientras se sostienen en uno de los flotadores de un hidroavión.

Otra de las escenas muestra al personaje de Brad Pitt celebrando junto al perro que siguen con vida en medio de la salvaje naturaleza de Alaska.

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Brad Pitt y su perro.

Brad Pitt y su perro.

Las complicaciones de la nueva película de Brad Pitt

Según el director, una de las complicaciones del rodaje fue filmar en zonas remotas de Nueva Zelanda e ingeniárselas para llevar al reparto y al equipo a lugares a los que sería imposible que viajara tanta gente.

"¡No había ni siquiera dónde poder ponerse de pie! Llevamos a Brad y al perro en helicóptero, los dejamos en una ladera y simplemente los hicimos caminar mientras los filmábamos", aseguró a Ayer, que ya trabajó con Brad Pitt en la película bélica “Corazones de acero”.

Dirigida por Ayer y escrita por Cameron Alexander, también contará en su elenco con J.K. Simmons y Anna Lambe. Olivia Hamilton, Marty Bowen, Ayer y Brad Pitt son los productores.

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