Banfield busca su segundo triunfo en el Florencio Sola: recibe a Belgrano, el último campeón

Comenzó el partido
Banfield, obligado a sumar, recibe a Belgrano de Córdoba, último campeón, por la 4º fecha de la zona B del Torneo Clausura. El Taladro necesita una victoria que le permita tomar más aire en las tablas anual y de promedios.
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Últimos preparativos de Banfield para recibir al Pirata cordobés.
Así forman Banfield y Belgrano de Córdoba
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo e Ignacio Abraham; David Zalazar, Santiago Esquivel y Tomás Adoryan; Bruno Sepúlveda y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.
Nuestro para recibir a Belgrano.#EnBanfieldJugamosTodos pic.twitter.com/lpUNT3Po7W— Club A. Banfield (@CAB_oficial) August 10, 2026
Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Sporle; Emiliano Rigoni, Ramiro Hernandes, Francisco González Metilli y Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
#TorneoMercadoLibre | Así forma el once de #Belgrano ante Banfield.#TorneoMercadoLibreSeguilo en vivo por TNT SportsSuscribite al https://t.co/qAmiCNBBrh pic.twitter.com/NpwqKO1x2X— Belgrano (@Belgrano) August 10, 2026
Hora: 19. Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy. Estadio: Florencio Sola. TV: TNT Sports Premium.