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10 de agosto de 2026
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Banfield busca su segundo triunfo en el Florencio Sola: recibe a Belgrano, el último campeón

Banfield se juega un para difícil ante Belgrano de Córdoba. El equipo de Pedro Troglio, que repite formación, va por otra alegría de local.

Banfield recibe a Belgrano de Córdoba en el Florencio Sola.

Banfield recibe a Belgrano de Córdoba en el Florencio Sola.

Banfield recibe a Belgrano de Córdoba en el Florencio Sola.

Banfield recibe a Belgrano de Córdoba en el Florencio Sola.

EN VIVO

Comenzó el partido

Banfield, obligado a sumar, recibe a Belgrano de Córdoba, último campeón, por la 4º fecha de la zona B del Torneo Clausura. El Taladro necesita una victoria que le permita tomar más aire en las tablas anual y de promedios.

Arranca en minutos

Últimos preparativos de Banfield para recibir al Pirata cordobés.

Así forman Banfield y Belgrano de Córdoba

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo e Ignacio Abraham; David Zalazar, Santiago Esquivel y Tomás Adoryan; Bruno Sepúlveda y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Sporle; Emiliano Rigoni, Ramiro Hernandes, Francisco González Metilli y Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Hora: 19. Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy. Estadio: Florencio Sola. TV: TNT Sports Premium.

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