domingo 09 de agosto de 2026
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8 de agosto de 2026
La gran promesa.

Banfield, expectante: quiénes son los nuevos interesados en Tiziano Perrotta

Además de Vélez Sarsfield, Banfield recibió llamado de otras instituciones, tanto del fútbol argentino como del exterior, por el atacante de 19 años.

Tiziano Perrotta, el jugador a vender de Banfield.

Tiziano Perrotta, el jugador a vender de Banfield.

A fuerza de goles y buenas actuaciones, Tiziano Perrotta se convirtió en uno de los pilares del plantel de Banfield y ya aparece en el radar de varios equipos, tanto del fútbol argentino como del exterior, por lo que sus días en el Taladro estarían contados.

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El que aprovechó esta situación fue Tigre, que hizo una importante caja después de la venta de David Romero al Parma de Italia a cambio de 8 millones de dólares. El equipo de Victoria necesita reforzar la delantera tras perder a su goleador y uno de los apuntados es Perrotta, por el que ya iniciaron conversaciones.

En ese sentido, el periodista Germán García Grova, especialista en las cuestiones del mercado de pases, remarcó que la dirigencia Tigre ya "inició conversaciones formales" con su par de Banfield para avanzar con la operación que sería "por el 100 por ciento" del pase.

Tiziano Perrotta, ¿de Banfield a Brasil?

Sin embargo, la proyección que tiene Perrotta, que suma ocho goles en 18 partidos como futbolista profesional, llamó la atención del clubes del exterior y uno de ellos sería el poderoso Flamengo. Según informó el periodista brasileño Mauro Cezar Pereira, el Mengao sigue de cerca los pasos del joven delantero de Banfield y analiza la posibilidad de presentar una propuesta en las próximos días

Por este motivo, los próximos días serán claves para definir el futuro del delantero, que tuvo una gran irrupción desde su salto a Primera División y en este mercado de pases se podría concretar su venta, lo que le dejaría una importante suma de dinero a Banfield.

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