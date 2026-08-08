Silvina Escudero contó sus picantes planes luego de firmar su divorcio

Silvina Escudero , a cuatro meses de haber confirmado su divorcio de Federico, rompió el silencio para dar detalles sobre cómo transita la soltería. La bailarina también habló sin rodeos de la picante decisión que tomó para sus futuras relaciones sentimentales.

Durante su visita a Storytime, en Bondi Live, la artista fue directa y sorprendió a todos. "Me separé hace cuatro meses y dije: 'Quiero estar con todos'".

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De todos modos, aquella intención de Silvina Escudero de aprovechar su etapa libre se terminó en poco tiempo por motivos personales.

Silvina Escudero confesó que quiere "estar con todos" los hombres, a cuatro meses de su separación. https://t.co/WywXt35772 pic.twitter.com/3kH9ij5xT0

"La muerte de mi perra Mulata se me hizo todo más complicado", reconoció la bailarina para explicar cómo ese doloroso episodio, sumado a una exigente agenda laboral, la obligó a pausar cualquier intento de rehacer su vida afectiva.

Silvina Escudero, picante.

Admitió de manera transparente la magnitud de ese impacto en su estado emocional: "La pasé peor que con mi separación con lo de mi perra, y recién ahora estoy más tranquila y con ganas de conocer a alguien".

Uno de los principales requisitos de la bailarina al momento de abrirse a conocer gente es la desconfianza sobre las intenciones de los demás. "Un poco me da miedo ser la anécdota de alguno. Muchos te buscan por la anécdota", manifestó con total sinceridad.

"Después de todo lo que viví, siento que llegó el momento, aunque lo haré priorizando la confianza por sobre cualquier otra cosa", sentenció.