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8 de agosto de 2026
¿Qué onda?

Silvina Escudero contó sus picantes planes luego de firmar su divorcio

A cuatro meses de su divorcio, Silvina Escudero dijo que quiere disfrutar sin ningún reparo de una nueva etapa de su vida de soltera.

Silvina Escudero, a full.&nbsp;

Silvina Escudero, a full. 

Durante su visita a Storytime, en Bondi Live, la artista fue directa y sorprendió a todos. "Me separé hace cuatro meses y dije: 'Quiero estar con todos'".

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De todos modos, aquella intención de Silvina Escudero de aprovechar su etapa libre se terminó en poco tiempo por motivos personales.

"La muerte de mi perra Mulata se me hizo todo más complicado", reconoció la bailarina para explicar cómo ese doloroso episodio, sumado a una exigente agenda laboral, la obligó a pausar cualquier intento de rehacer su vida afectiva.

Silvina Escudero, picante.

Silvina Escudero, picante.

Admitió de manera transparente la magnitud de ese impacto en su estado emocional: "La pasé peor que con mi separación con lo de mi perra, y recién ahora estoy más tranquila y con ganas de conocer a alguien".

Uno de los principales requisitos de la bailarina al momento de abrirse a conocer gente es la desconfianza sobre las intenciones de los demás. "Un poco me da miedo ser la anécdota de alguno. Muchos te buscan por la anécdota", manifestó con total sinceridad.

"Después de todo lo que viví, siento que llegó el momento, aunque lo haré priorizando la confianza por sobre cualquier otra cosa", sentenció.

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