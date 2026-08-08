Prime Video estrena la nueva temporada de la serie Betty La Fea

La serie Betty La Fea: Más Fea Que Nunca se estrena el 28 de agosto, exclusivamente por Prime Video en más de 240 países y territorios . Y esta vez, todos los episodios llegan el mismo día para verlos de corrido.

El elenco está encabezado por está encabezado por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello . También participan Natalia Ramírez, Julián Arango, Lorna Cepeda, Mario Duarte, Juanita Molina, Carlos "Pity" Camacho, Diego Cadavid, Julio César Herrera, Luces y Velásquez.

La dirección está a cargo de Juan Carlos Mazo, mientras que el guión fue desarrollado por César Augusto Betancur "Pucheros", Luis Carlos Ávila y Carolina Cuervo.

La exitosa serie colombiana regresa con nuevo look y una energía renovada que se siente desde el primer minuto de cada nuevo episodio.

Por primera vez desde la novela original, El Cuartel de las Feas se reúne por completo y la temporada también trae de vuelta a personajes entrañables como El Francés y Román, dos figuras clave de la trama original que por fin regresan a la pantalla.

Vuelve Betty La Fea a Prime Video.

Betty se reencuentra en Bogotá para el desfile de despedida de Hugo Lombardi, donde viejas emociones vuelven a encenderse y su camino se cruza de nuevo con el de Armando.

Ahora, Betty se atreve como nunca: empieza terapia, estrena apartamento propio y enfrenta una crisis en Ecomoda tras un escándalo de plagio, mientras navega un inesperado triángulo amoroso entre Armando y Michel, su ex francés que reaparece para mover el tablero.