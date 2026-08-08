Prime Video estrena la nueva temporada de la serie Betty La Fea

La serie Betty La Fea: Más Fea Que Nunca se estrena el 28 de agosto, exclusivamente por Prime Video en más de 240 países y territorios. Y esta vez, todos los episodios llegan el mismo día para verlos de corrido.
La nueva temporada de Betty La Fea llega al catálogo de Prime Video con un elenco encabezado por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.
La serie Betty La Fea: Más Fea Que Nunca se estrena el 28 de agosto, exclusivamente por Prime Video en más de 240 países y territorios. Y esta vez, todos los episodios llegan el mismo día para verlos de corrido.
El elenco está encabezado por está encabezado por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. También participan Natalia Ramírez, Julián Arango, Lorna Cepeda, Mario Duarte, Juanita Molina, Carlos "Pity" Camacho, Diego Cadavid, Julio César Herrera, Luces y Velásquez.
La dirección está a cargo de Juan Carlos Mazo, mientras que el guión fue desarrollado por César Augusto Betancur "Pucheros", Luis Carlos Ávila y Carolina Cuervo.
La exitosa serie colombiana regresa con nuevo look y una energía renovada que se siente desde el primer minuto de cada nuevo episodio.
Por primera vez desde la novela original, El Cuartel de las Feas se reúne por completo y la temporada también trae de vuelta a personajes entrañables como El Francés y Román, dos figuras clave de la trama original que por fin regresan a la pantalla.
Betty se reencuentra en Bogotá para el desfile de despedida de Hugo Lombardi, donde viejas emociones vuelven a encenderse y su camino se cruza de nuevo con el de Armando.
Ahora, Betty se atreve como nunca: empieza terapia, estrena apartamento propio y enfrenta una crisis en Ecomoda tras un escándalo de plagio, mientras navega un inesperado triángulo amoroso entre Armando y Michel, su ex francés que reaparece para mover el tablero.