Telefe presenta el regreso de la serie Avenida Brasil

Vuelve Avenida Brasil.

Desde este lunes a las 16,45 vuelve a Telefe, Historias de Corazón, con la conducción de la actriz Virginia Lago para presentar presentará una de las historias más atrapantes de todos los tiempos, Avenida Brasil, la exitosa serie brasileña.

El elenco de la serie está compuesto por Adriana Esteves, Débora Falabella, Múrilo Benício, Cauã Reymond, Marcello Novaes, Vera Holtz, Eliane Guardini, Marcos Caruso, José de Abreu y Heloisa Perisse.

Amor, pasión, dolor e injusticia en una historia que te va a volver a estremecer



#AvenidaBrasil en "Historias del corazón" con Virginia Lago desde el lunes a las 16.45 pic.twitter.com/rlhUcjVCQX — telefe (@telefe) July 30, 2026 La serie brasileña, de regreso Avenida Brasil narra la historia de Rita (Débora Falabella), una mujer que lucha para recuperar parte de la vida que su madrastra Carmina (Adriana Esteves) le robó cuando era una niña.

Tras la muerte del padre de Rita, Carmina y su amante Max (Maxwell Oliveira) logran deshacerse de la niña y la envían a vivir muy lejos de allí. Rita es adoptada por una afectuosa familia que la lleva a vivir a Argentina y la rebautiza con el nombre de Nina.

Avenida Brasil, un éxito de Telefe. Años después, crecida y motivada por la venganza, Nina encuentra a Carmina y se convierte en cocinera de su familia, para infiltrase y poner en marcha su plan. Lo único que Nina y Carmina tienen en común es el amor que sienten por Jorgito (Caua Reymond), mejor amigo de la infancia y primer amor de Nina e hijo de Carm.

Compartí esta nota en redes sociales:







