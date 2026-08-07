La picante declaración de Rodrigo Auzmendi: "Es el primer clásico que me va a tocar jugar con tanta gente"

Rodrigo Auzmendi tuvo un final poco feliz en Banfield. Con una salida que dejó más dudas que certezas, el atacante coqueteó con un traspaso a Lanús y luego terminó recalando en San Lorenzo. Se fue sin pena ni gloria, pero los hinchas del Taladro no lo olvidan.

En la actualidad, vistiendo los colores del conjunto de Boedo, el atacante comenzó a palpitar la previa de lo que será el clásico del fin de semana en el fútbol argentino. Este domingo se enfrentan San Lorenzo y Huracán en el Nuevo Gasómetro y Rodrigo Auzmendi no dejó detalle librado al azar con respecto al partido que se viene.

En ese marco, el atacante recordó sus pasos por el fútbol de Honduras como así también graficó la situación que vivirá y la comparó con los anteriores clásicos que le tocó disputar en su carrera. Así las cosas, la referencia fue inevitable hacia los Banfield-Lanús que disputó anteriormente.

El delantero transmitió sus sensaciones antes de afrontar su primer gran clásico portando la camiseta azulgrana y dejó en claro que la atmósfera de Boedo no se equipara con nada de lo que vivió anteriormente.

"Es el primer clásico que me va a tocar jugar con tanta gente. Me ha tocado jugar en otros clásicos, pero la gente de San Lorenzo es impresionante. Siempre los miraba por televisión y ahora que lo estoy viviendo ahí en carne propia es algo muy lindo", confesó con entusiasmo Rodrigo Auzmendi.

De esta manera, el delantero encendió la mecha y la polémica estalló en redes sociales. Rodrigo Auzmendi llegó al fútbol argentino tras su paso por Honduras para jugar en Banfield. Con el Taladro se destacó en el primer campeonato y luego quedó relegado, pero fue clave con goles que quedar en la memoria del hincha.

La huella que dejó Rodrigo Auzmendi en el Clásico del Sur

A pesar de su juventud, Rodrigo Auzmendi no es ningún improvisado en partidos de alto voltaje. El atacante de 25 años registra un gran antecedente inmediato en el fútbol doméstico defendiendo los colores de Banfield ante Lanús. En el cierre de la temporada 2025, el delantero fue el gran héroe del Taladro al sentenciar el Clásico del Sur: ingresó desde el banco de suplentes y conectó una asistencia de Mauro Méndez para estampar el 2-0 definitivo que desató el delirio en el Florencio Sola, un partido que finalizó 2-1 tras el descuento agónico de Eduardo Salvio.

Ya consolidado en la Primera División y vistiendo la camiseta azulgrana en el inicio de este 2026, volvió a verse las caras con el Granate en La Fortaleza en un trámite muy cerrado que terminó con caída 1-0 para San Lorenzo. "Tuve la suerte de hacer goles en clásicos y sé lo que se siente. Ojalá el domingo sea igual", se ilusionó el atacante, quien también registra en su lomo los calientes duelos del fútbol hondureño defendiendo los colores de Motagua frente a Olimpia.

El presente de Rodrigo Auzmendi en San Lorenzo

Sin embargo, recalcó que el ecosistema local y la efervescencia de las tribunas en la máxima categoría nacional proponen una escala totalmente distinta. San Lorenzo buscará apoyarse en el olfato goleador de Rodrigo Auzmendi (quien viene de marcar el agónico tanto del triunfo contra Gimnasia de Mendoza en la segunda jornada) para romper una prolongada racha de siete compromisos consecutivos sin poder vencer a Huracán. "Sabemos lo que nos jugamos. Estamos generando muchas ocasiones de gol, pero nos falta ser más efectivos", concluyó el delantero en un mensaje directo a la autocrítica del grupo.

Con el arbitraje confirmado de Darío Herrera, el Nuevo Gasómetro lucirá colmado para un partido que promete paralizar a dos barrios históricos. Rodrigo Auzmendi ya sabe lo que es festejar en un clásico y ahora buscará inscribir de manera definitiva su nombre en las páginas grandes de los clásicos de San Lorenzo.