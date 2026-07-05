domingo 05 de julio de 2026
Escribinos
5 de julio de 2026
Todo mal.

Brad Pitt logra una victoria en la batalla legal con Angelina Jolie

Brad Pitt y Angelina Jolie continúan pugnando en los Tribunales los millonarios bienes que supieron compartir cuando eran pareja.

Brad Pitt y Angelina Jolie, en otros tiempos.&nbsp;

Brad Pitt y Angelina Jolie, en otros tiempos. 

La expareja de actores, que solicitó el divorcio en el año 2016, protagonizó una complicada separación en los tribunales y este caso sobre la venta del Chateau se prolonga desde hace cinco años.

Lee además
Brad Pitt, en una película sobre la Fórmula 1. 
Prendé la tele.

La película de Brad Pitt sobre la Fórmula 1 llega al streaming
Brad Pitti, en una nueva película. 
Luz, cámara, acción.

Brad Pitt vuelve como Cliff Booth en la nueva película escrita por Tarantino

Angelina Jolie y Brad Pitt, en medio de otra polémica

El objeto de litigio es la venta de Angelina Jolie de su parte de los viñedos que rodean la finca al Grupo Stoli en 2021, que se produjo cuando ya no eran pareja.

El Tribunal Superior de California le ha dado una victoria a Brad Pitt al decretar que los compradores de su ex testifiquen sobre cómo se produjo aquella venta.

Brad Pitt y Angelina Jolie.

Brad Pitt y Angelina Jolie.

El actor consideró siempre ilícita la adquisición ya que, según él, al vender su parte la actriz rompió un acuerdo por el que se comprometieron a no vender sus acciones sin conocimiento del otro.

Brad Pitt denunció a Angelina Jolie en este caso por 35 millones de dólares en concepto de daños. A lo largo de su batalla legal, la actriz ha acusado a su exmarido de tratar de callarla y de utilizar la demanda para encubrir errores de los que fue culpable durante su matrimonio.

Ambos coincidieron en el rodaje de la película de acción “Mr. & Mrs. Smith”, que se estrenó en 2005, el mismo año en que el actor se separó de Jennifer Aniston.

Su romance se dio a conocer entonces, se casaron en 2014 y tras una tormentosa relación un juez les declaró oficialmente solteros en 2019, aunque el acuerdo de divorcio no se cerró hasta finales de 2024. Ambos comparten la custodia de sus seis hijos.

Temas
Seguí leyendo

La película de Brad Pitt sobre la Fórmula 1 llega al streaming

Brad Pitt vuelve como Cliff Booth en la nueva película escrita por Tarantino

Brad Pitt lucha por sobrevivir con su perro en Alaska en su nueva película

Wanda Nara reveló que particular retoque estético quiere hacerse

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Carolina Fal, en otros tiempos. 
Otros planes.

En qué anda la actriz Carolina Fal, tras 20 años alejada del medio

Las más leídas

Te Puede Interesar

Brad Pitt y Angelina Jolie, en otros tiempos. 
Todo mal.

Brad Pitt logra una victoria en la batalla legal con Angelina Jolie