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5 de julio de 2026
Otros planes.

En qué anda la actriz Carolina Fal, tras 20 años alejada del medio

La actriz Carolina Fal dejó el medio y recibió de médica. Incluso explicó respetuosamente los motivos de dejar de brindar entrevistas.

Carolina Fal, en otros tiempos.&nbsp;

Carolina Fal, en otros tiempos. 

Hace ya casi 20 años Carolina Fal dejó la actuación, se recibió de médica y se casó con el periodista Santo Biasatti, con quien tuvo dos hijas.

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Carolina Fal había debutado en la pantalla chica en 1990 en Clave de Sol y participó también en ciclos por La Banda del Golden Rocket, Zona de riesgo, Alta comedia, De corazón, Tiempo final y El tiempo no para, además de Resistiré.

La actriz Carolina Fal.

La actriz Carolina Fal.

De actriz a médica

Carolina Fal en 2007 comenzó a estudiar medicina, se recibió en el 2014 en la Universidad Austral y luego trabajó en el Hospital Muñiz.

Hernán Firpo intentó entrevistarla para Clarín y se contactó con su pareja, Santiago Biasatti. El veterano periodista se encargó de consultarle a su esposa y esta envió la respuesta.

"Soy Carolina. Mirá, yo no estoy interesada en nada que tenga que ver con los medios. Es un lugar al que no pertenezco y al que no quiero regresar. Ya no disfruto de que se publiquen cosas sobre mí, es más no me gusta ni siquiera que suceda, así que no puedo ayudarte con esto. Cariños", respondió ella.

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