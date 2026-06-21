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21 de junio de 2026
¡Ups!

Jennifer Lopez confesó con qué actores tendría relaciones sexuales

En una charla distendida, Jennifer López contó qué actores, con los que compartió elenco de una película, le gustaría tener intimidad.

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En pocas palabras

  • Jennifer Lopez reveló sus preferencias: La actriz confesó en el podcast Films To Be Buried With, conducido por Brett Goldstein, cuáles actores de la película "True Romance" le habrían gustado tener intimidad en su momento.
  • Listado de galanes: López admitió que se habría "acostado con cualquiera" de los actores masculinos del elenco de "True Romance" (1993), destacando el carisma e intensidad de figuras como Christian Slater, Val Kilmer, Dennis Hopper, Gary Oldman y Brad Pitt.
  • Contexto de la confesión: La revelación se produjo mientras la actriz promociona "Office Romance", la nueva comedia romántica que protagoniza con Brett Goldstein.
Resumen generado por Thinkindot AI

Jennifer Lopez hizo una confesión explosiva durante una entrevista en el podcast Films To Be Buried With, conducido por el actor y guionista Brett Goldstein, donde la actriz reveló cuáles son los actores con los que le hubiera gustado tener relaciones sexuales.

La actriz se encuentra promocionando Office Romance, la nueva comedia romántica que protagonizan juntos y que fue escrita por el propio Goldstein.

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En medio de la charla, Jennifer Lopez recordó una de las películas que más la marcó y citó a “True Romance”, conocida “La Fuga” en la Argentina.

La película fue estrenada en el año 1993 y contaba con un elenco repleto de estrellas como Christian Slater, Dennis Hopper, Gary Oldman, Brad Pitt, Val Kilmer, entre otros galanes. Según confesó la reconocida actriz, en aquella época le fue casi imposible no sentirse atraída por varios de sus protagonistas.

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Jennifer Lopez, picante.

Jennifer Lopez, picante.

La lista de Jennifer López

Al repasar el reparto de la película, Jennifer Lopez comenzó a mencionar uno por uno a los actores que participaron en la producción.

“Hay todos estos personajes sórdidos en esta película. Christian Slater, que trabaja en esta tienda de discos, que tiene alucinaciones de Elvis, interpretado por Val Kilmer”, recordó sobre una de sus escenas favoritas.

Fue entonces que Jennifer Lopez lanzó la frase que sorprendió a todos. “Me habría acostado con cualquiera de ellos, lo que dice mucho de mi lado oscuro. Todos estuvieron jodidamente buenos en esta película”, admitió.

La artista explicó que gran parte de esa atracción estaba vinculada al carisma y a la intensidad que transmitían los personajes en la pantalla.

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