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18 de junio de 2026
Expectativa.

Cuándo se estrena la película "Shrek 5", con nuevos e irreverentes personajes

Publicaron el tráiler de la nueva película del ogro verde y confirmaron la fecha de estreno de la próxima entrega de la saga de animación.

El primer tráiler de Shrek 5 promete una renovación.

El primer tráiler de "Shrek 5" promete una renovación.

En pocas palabras

  • Estreno de "Shrek 5": La esperada quinta entrega de la saga de animación de DreamWorks, que incluirá nuevos personajes irreverentes, tiene confirmada su fecha de lanzamiento para el 30 de junio de 2027.
  • Novedades en el tráiler: El avance presenta parodias de personajes como Olaf de "Frozen" y divertidas galletas bailarinas, adelantando una aventura urbana para Shrek y Burro.
  • Trayectoria de la saga: "Shrek 5" llega 17 años después de "Shrek Forever After" y se suma a dos películas derivadas centradas en el Gato con Botas, con una recaudación total de la saga superior a los 2.900 millones de dólares.
  • Equipo de dirección: La película está dirigida por Conrad Vernon y Walt Dohrn, ambos con experiencia previa en la franquicia y otros éxitos de animación de DreamWorks.
  • Reconocimiento: La primera película de "Shrek" (2001) fue galardonada con el primer Óscar a mejor película de animación.
Resumen generado por Thinkindot AI

El primer tráiler de "Shrek 5" promete una renovación de la saga de DreamWorks, con nuevos e irreverentes personajes, como muestra el avance de una película de animación que se estrenará el 30 de junio de 2027, informó Universal Pictures en un comunicado.

Dentro de un año regresarán el ogro verde junto a su mujer, Fiona, y sus hijos, además de su inseparable burro, pero en el primer avance de la película también se puede ver a una parodia de Olaf, el muñeco de nieve de “Frozen” o unas divertidas galletas bailarinas.

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Burro trata de decir que se van de aventuras por la ciudad mientras Shrek se lo impide una y otra vez. Es la única pista sobre el argumento de esta película, que estaba previsto que se estrenara en junio de este año.

Primero se retrasó a diciembre y, posteriormente, DreamWorks anunció que finalmente llegaría al cine en 2027, es decir, 17 años después de 'Shrek Forever After' ('Shrek, felices para siempre', 2010).

Será la quinta entrega de estos divertidos personajes, en cuyas historias la música tiene un papel muy importante, y que cuenta además con dos largometrajes derivados, centrados en el personaje del Gato con Botas, al que puso voz Antonio Banderas.

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Nueva entrega de la película de animación.

Nueva entrega de la película de animación.

Una película que se las trae

'Shrek 5' está dirigida por Conrad Vernon y Walt Dohrn. Vernon formó parte del equipo de dirección de la segunda entrega, así como de otros títulos como 'Madagascar 3' (2012) o 'Monsters vs Aliens' ('Monstruos contra alienígenas', 2009), mientras que Dohrn fue el responsable de la historia de la cuarta y ha dirigido 'Trolls 2' (2020) y 'Trolls 3' (2023).

Toda la saga del ogro vede ha recaudado más de US$2.900 millones de taquilla y la primera entrega, 'Shrek' (2001), se hizo con el primer Óscar a mejor película de animación.

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