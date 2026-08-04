Gabriel Hauche, tras cumplir 100 partidos en Temperley: "Difícil de explicar"

En la derrota ante Gimnasia y Tiro de Salta , el delantero Gabriel Hauche llegó a los 100 partidos con la camiseta de Temperley y remarcó que “tiene un valor difícil de explicar” haber llegado a esta cifra en el Gasolero, que es el club que lo “formó” y el que le permitió cumplir su “sueño” de ser futbolista.

El atacante, que convirtió un gol de chilena en su encuentro número 100, se expresó luego de semejante logro y señaló: “No puedo sentir más que orgullo y agradecimiento. Llegar a este momento en el club que me formó y me dio la oportunidad de cumplir mi sueño tiene un valor imposible de explicar”.

Y en esa línea, agregó: “Hay números que quedan para siempre, pero detrás de este hay una vida entera. El club que me abrió las puertas cuando era un chico hoy me permite llegar a los 100 partidos defendiendo estos colores”.

Hauche debutó con la camiseta de Temperley el 17 de octubre de 2004 cuando tenía 17 años en una victoria por 2 a 1 ante Deportivo Armenio. Dos más tarde, en 2006, fue transferido a Argentinos Juniors y desde ahí comenzó a transitar una importante carrera: jugó Racing Club , Chievo Verona (Italia), Tijuana (México), Toluca (México), Millonarios (Colombia), Aldosivi , Unión La Calera (Chile) y Sarmiento hasta volver a su amado Gasolero en 2025.

El presente de Gabriel Hauche en Temperley

El “Demonio” fue una de las contrataciones estelares en el inicio del mercado de pases del año y si bien el primer año no tuvo la continuidad deseada, hoy es un pilar del equipo de Nicolás Domingo: este año suma 18 partidos, cuatro goles y dos asistencias, siendo una de las cartas más peligrosas de la ofensiva de Temperley.

Al respecto, Gabriel Hauche remarcó: Voy a seguir entregando todo, como el primer día, con el mismo compromiso y la misma ilusión de aquel chico que soñaba con defender esta camiseta. Gracias, Temperley, por permitirme seguir escribiendo esta historia. Vamos Gasolero querido”.

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Los otros clubes en lo que también hizo historia

A lo largo de sus 22 años de carrera, el “Demonio” Hauche construyó un vínculo especial con Argentinos Juniors, donde tuvo dos etapas, y también en Racing Club, en el que jugó en tres momentos diferentes de su carrera.

En ambas instituciones se ganó el cariño de los hinchas y también superó el centenar de partidos, como el domingo logró con Temperley. En el Bicho disputó 222 encuentros (51 goles y 28 asistencias), mientras que en el Academia jugó 245 (43 goles y 31 asistencias)