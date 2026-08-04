miércoles 05 de agosto de 2026
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4 de agosto de 2026
¿Qué onda?

El picante pedido de Lali Espósito luego anunciar su nuevo show en River Plate

Luego de confirmar su nuevo show en River Plate, Lali Espósito hizo una divertida propuesta en las redes sociales que generó revuelo entre sus fans.

Lali Espósito vuelve a River.

Lali Espósito vuelve a River.

Lali Espósito no detiene su marcha y ahora acaba de anunciar su tercer show en el Estadio de River Plate del año, luego de haber colmado cinco Vélez durante 2025. El nuevo show de la cantante será el 26 de septiembre.

Además, la banfileña volvió a acaparar todas las miradas por una desopilante ocurrencia en las redes sociales. La cantante recurrió a su cuenta de X para dejar un mensaje tan osado como divertido relacionado con su flamante presente personal.

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El mensaje de Lali Espósito en las redes sociales.

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"¿Me hacen la despedida de soltera en River Acaso??? Ahre", escribió Lali Espósito con su chispa habitual, anunciando que su casamiento con Pedro Rosemblat está muy cerca.

Su pedido no tardó en hacerse viral en las redes sociales desatando una catarata de reacciones, memes y comentarios por parte de sus fans, que ya empezó a imaginarse semejante celebración en medio de River Plate.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito.
Pedro Rosemblat y Lali Espósito.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat, juntos a la par

Lali Espósito vive un momento de plena felicidad en su relación con Pedro Rosemblat. A mediados de enero de este año, la pareja blanqueó su compromiso a través de una emotiva publicación conjunta en Instagram que incluyó la frase "Nos casamos".

Además, la pareja viene de disfrutar unos días de vacaciones en el verano europeo y compartieron las fotos en las redes sociales.

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