Mauricio Pellegrino y el Torneo Clausura como único objetivo

El Torneo Clausura es el único objetivo que tiene Lanús hasta fin de año después del rotundo fracaso internacional en la Copa Libertadores y el playoffs de la Copa Sudamericana . Pero, la derrota ante Instituto de Córdoba no hizo más que profundizar la crisis del equipo de Mauricio Pellegrino .

La altura fue un karma para Lanús en torneos Conmebol: perdió en El Alto, Quito y Cusco (10 goles en contra, cero a favor), pero de regreso al llano no pudo superar a un conjunto cordobés que, con poco, se llevó los tres puntos de la Fortaleza.

Después de ese desgaste, queda el torneo doméstico, en el que Mauricio Pellegrino aspira a competir hasta el final. “Es la primera vez que tenemos el foco puesto en una sola competencia. Ojalá que pueda ser para bien. Exceptuando estos dos partidos de jueves (Unión de Santa Fe) y martes (Talleres de Córdoba) que vienen seguidos, después nos va a dar tiempo para trabajar y recuperarnos”, analizó.

En cuanto a clasificar, el técnico aclaró que será importante el momento en el que el equipo comience a jugar los mano a mano directos. “En este torneo, más allá de clasificar, lo importante es cómo llega uno a esa instancia. Tenemos muchos argumentos para seguir creciendo y mejorando. Hay gente importante afuera y confiamos plenamente en ellos”, destacó el oriundo de Leones.

Con Mauricio Pellegrino, Lanús se despidió en primera ronda de los últimos tres playoffs. En el Torneo Apertura 2025 lo eliminó por penales Boca, en la Bombonera, luego e igualar 0-0. Y, en el Torneo Clausura, perdió como local ante Tigre 1-0. En tanto, en el Torneo Apertura 2026, Argentinos Juniors le ganó 2-0 en La Paternal.

Mauricio Pellegrino: “La reacción estuvo”

El Granate llegó al partido con Instituto con la dura eliminación ante Cienciano (0-4) por Copa Sudamericana. Para Mauricio Pellegrino, no pasó por una cuestión de “actitud” ya que consideró que “la reacción estuvo, porque el equipo dio todo y estuvo enfocado. Nos tocó un rival que juega bien cuando se repliega en bloque bajo y con salida muy rápida en cada recuperación. Lo que sí nos reprochamos es que no terminamos con las buenas sensaciones que empezamos”.

Sobre el resultado en sí, sostuvo que “fue una pena el partido. Hicimos un gran esfuerzo después del viaje y lo afrontamos bien. Nos faltó esa frescura que creí podíamos tener con los cambios. No fue así y lo poco que tuvo el rival, lo aprovechó demasiado para mi gusto”.

¿Llegarán los lesionados al jueves?

Este jueves, Lanús se pondrá al día frente a Unión, en Santa Fe, por el postergado de la 2º fecha. A la lesión de Eduardo Salvio se sumó la salida de José María Canale.

El Toto Salvio sufrió un edema muscular en el isquiotibial izquierdo y es difícil que se aliste ante el Tatengue; mientras que el central no jugó el complemento..

“Salió al campo, cuando empezó a moverse un poco sintió una contractura en las dos piernas. Antes de cambiarlo en el minuto cinco, lo hicimos rápido el cambio (entró Ronaldo Dejesús). No teníamos buenas sensaciones, viene jugando todos los partidos y no descansó después del Mundial. No quería que corriera riesgo”, manifestó el entrenador sobre la decisión de reemplazar a José María Canale.