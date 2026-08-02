Temperley cayó ante Gimnasia y Tiro y dejó pasar la chance de arrimarse al líder

Gimnasia y Tiro de Salta dio el golpe en Turdera y Temperley no aprovechó su chance

En una tarde gris que se tiñó de frustración local, Temperley sufrió un durísimo revés al caer por 2 a 1 ante Gimnasia y Tiro de Salta en el Alfredo Beranger, por la fecha 23 de la Zona B de la Primera Nacional.

El conjunto salteño pegó en los momentos justos del primer tiempo y supo aguantar la embestida de un Gasolero que reaccionó tarde y terminó masticando bronca ante su gente.

El partido comenzó con un Temperley errático y adormecido. La visita lo facturó de inmediato: a los 9 minutos de la primera etapa, Lautaro Gordillo aprovechó un desacople defensivo y firmó el 1 a 0 para el "Albo". Lejos de despertar, el dueño de casa continuó inconexo en el mediocampo y sufriendo el juego aéreo. Así llegó el segundo mazazo a los 34 minutos, cuando el defensor Manuel Guanini capitalizó una pelota parada para estirar la ventaja a favor de los salteños.

En el complemento, tocado en su orgullo y bajo el empuje de las tribunas, el equipo dirigido por Nicolás Domingo cambió la postura. A los 12 minutos, el experimentado Gabriel Hauche encendió la ilusión de la remontada al anotar el descuento tras una maniobra individual con un golazo de chilena.

A partir de allí, el "Teatro de Turdera" se convirtió en una caldera. Temperley asedió el área rival con más empuje que juego claro, llenando de centros el territorio defendido por el arquero visitante. Sin embargo, Gimnasia y Tiro se replegó con orden, resistió con uñas y dientes los embates finales y se llevó tres puntos de oro rumbo al norte argentino.

Esta derrota frena en seco las aspiraciones de Temperley de consolidarse en la zona alta del campeonato y enciende las alarmas por la fragilidad defensiva mostrada. Por el contrario, para el conjunto salteño significa una inyección anímica vital en su lucha por afianzarse en los puestos de Reducido. Además, Temperley había alcanzado con su victoria ante San Martín de Tucumán un invicto de 9 partidos. No caía desde la fecha número 14 ante Gimnasia de Jujuy por 1 a 0.

Con este resultado, Temperley no pudo aprovechar la caída de Gimnasia de Jujuy y sigue a cuatro puntos del líder de la Zona B de la Primera Nacional. En la próxima fecha, el Gasolero visitará a Atlanta en otro duelo crucial.