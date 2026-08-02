Temperley cayó ante Gimnasia y Tiro y dejó pasar la chance de arrimarse al líder

Gimnasia y Tiro de Salta dio el golpe en Turdera y Temperley no aprovechó su chance
En una tarde gris que se tiñó de frustración local, Temperley sufrió un durísimo revés al caer por 2 a 1 ante Gimnasia y Tiro de Salta en el Alfredo Beranger, por la fecha 23 de la Zona B de la Primera Nacional.
El conjunto salteño pegó en los momentos justos del primer tiempo y supo aguantar la embestida de un Gasolero que reaccionó tarde y terminó masticando bronca ante su gente.
El partido comenzó con un Temperley errático y adormecido. La visita lo facturó de inmediato: a los 9 minutos de la primera etapa, Lautaro Gordillo aprovechó un desacople defensivo y firmó el 1 a 0 para el "Albo". Lejos de despertar, el dueño de casa continuó inconexo en el mediocampo y sufriendo el juego aéreo. Así llegó el segundo mazazo a los 34 minutos, cuando el defensor Manuel Guanini capitalizó una pelota parada para estirar la ventaja a favor de los salteños.
En el complemento, tocado en su orgullo y bajo el empuje de las tribunas, el equipo dirigido por Nicolás Domingo cambió la postura. A los 12 minutos, el experimentado Gabriel Hauche encendió la ilusión de la remontada al anotar el descuento tras una maniobra individual con un golazo de chilena.
A partir de allí, el "Teatro de Turdera" se convirtió en una caldera. Temperley asedió el área rival con más empuje que juego claro, llenando de centros el territorio defendido por el arquero visitante. Sin embargo, Gimnasia y Tiro se replegó con orden, resistió con uñas y dientes los embates finales y se llevó tres puntos de oro rumbo al norte argentino.
Esta derrota frena en seco las aspiraciones de Temperley de consolidarse en la zona alta del campeonato y enciende las alarmas por la fragilidad defensiva mostrada. Por el contrario, para el conjunto salteño significa una inyección anímica vital en su lucha por afianzarse en los puestos de Reducido. Además, Temperley había alcanzado con su victoria ante San Martín de Tucumán un invicto de 9 partidos. No caía desde la fecha número 14 ante Gimnasia de Jujuy por 1 a 0.
Con este resultado, Temperley no pudo aprovechar la caída de Gimnasia de Jujuy y sigue a cuatro puntos del líder de la Zona B de la Primera Nacional. En la próxima fecha, el Gasolero visitará a Atlanta en otro duelo crucial.
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Final del partido
Temperley no pudo con Gimnasia y Tiro de Salta y cayó derrotado por 2 a 1 por la fecha número 23 de la Primera Nacional.
Se salvó Gimnasia y Tiro de Salta en la última del partido
Luego de un centro desde la izquierda Lorenzo Monti no pudo de cabeza y su remate se fue por arriba del travesaño.
Otra chilena de Hauche y casi el empate de Temperley
El Demonio ensayó una nueva chilena pero Cosentino evitó la igualdad.
Gimnasia y Tiro de Salta no aprovechó un contragolpe inmejorable
Eran 3 contra 2 y Franco Sivetti elevó su remate por arriba del travesaño.
Temperley lo busca con el juego aéreo
El Gasolero volcado en ataque llena de centros el área de Gimnasia y Tiro, pero no logra eficacia en los últimos metros.
Se animó Gimnasia y Tiro de Salta
Gran disparo de Nicolás Rinaldi y Jerónimo Portau salvó a Temperley con una atajada memorable. Sigue con vida Temperley.
Temperley a tiro del empate
Luego de una gran jugada en ataque, otra vez Gabriel Hauche quedó cara a cara con el arquero y su remate se fue muy cerca. Temperley hace méritos para empatarlo.
¡¡¡¡GOOOOOL DE TEMPERLEY!!!
Apareció Gabriel Hauche con una chilena para poner el descuento. Ahora Temperley pierde 2 a 1.
"Gabriel Hauche"Por el golazo de chilena del jugdor de Temperley ante Gimnasia y Tiro de Salta. pic.twitter.com/7ofp6rqlU9— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 2, 2026
¿Fue penal?
Todo Temperley pide penal después de una supuesta falta sobre Marcos Echeverría en el área. El árbitro Pablo Giménez omitió la acción.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan Temperley y Gimnasia y Tiro de Salta el complemento en el Alfredo Beranger.
Temperley y Gimnasia y Tiro de Salta en un duelo clave por la Primera Nacional.
Final del primer tiempo
Temperley pierde 2 a 0 ante Gimnasia y Tiro de Salta en el Alfredo Beranger.
Temperley se perdió el descuento
Una gran jugada en ataque del Gasolero terminó con un remate de Gabriel Hauche que se fue muy cerca.
"Vale como un gol"Por la increíble tapada del defensor Manuel Guanini a Gabriel Hauche. pic.twitter.com/B9W4aicb8E— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 2, 2026
¡¡¡GOOOOOL DE GIMNASIA Y TIRO DE SALTA!!!
Otro baldazo de agua helada para Temperley. Tiro libre, centro con rosca de Walter Montoya y apareció Manuel Guanini con un cabezazo certero. Nada para hacer para Jerónimo Portau y Temperley ya pierde por 2 a 0.
"Manuel Guanini"Por el gol del jugador de Gimnasia y Tiro de Salta ante Temperley. pic.twitter.com/WecHF5Awn8— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 2, 2026
Muy cerca Temperley del empate
Una gran habilitación de Lucas Angelini a Marcos Echeverría casi finaliza con el ex Banfield marcando la igualdad. Temperley a tiro de la igualdad.
Temperley sufre en defensa
Otro desacople en defensa entre Oswaldo Pacheco y Valentín Aguiñagalde, casi termina en el segundo de Gimnasia y Tiro. El Gasolero lo va a buscar y asume riesgos.
Temperley busca el empate
Un centro desde la izquierda de Franco Benítez encontró la cabeza de Alejandro Melo, pero el jugador de Temperley no estuvo preciso en la definición.
¡¡¡GOOOOOL DE GIMNASIA Y TIRO DE SALTA!!!
Grave error de Oswaldo Pacheco en la salida de Temperley, quien se resbaló y aprovechó Lautaro Gordillo para poner el 1 a 0 para la visita. Pierde Temperley en el Alfredo Beranger.
"Oswaldo Pacheco"Porque el jugador de Temperley cometió un grave error en la salida y le regaló el gol a Lautaro Gordillo, que puso en ventaja a Gimnasia y Tiro de Salta. pic.twitter.com/qnyNPh0M4k— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 2, 2026
Se lo perdió Temperley
Luego de un córner desde la derecha, apareció Oswaldo Pacheco con un cabezazo que se fue desviado. Primera aproximación del Gasolero.
Distracción en el fondo de Temperley
Se durmió Valentín Aguiñagalde y casi aprovecha Gimnasia y Tiro de Salta, ya que Lautaro Gordillo lo apuró, entregó para Fabricio Rojas y casi marca el primero para la visita.
Comenzó el partido
Ya juegan Temperley y Gimnasia y Tiro de Salta en el Alfredo Beranger
Temperley se prepara para recibir a Gimnasia y Tiro de Salta en el Alfredo Beranger
#LaFamiliaMásGrandeDelSur ya está en casa. pic.twitter.com/dhTfIBAQBA— Club A. Temperley (@TemperleyOK) August 2, 2026
Ya se viene Temperley ante Gimnasia y Tiro de Salta
Vestuario listo para hoy.#JuegaElCele pic.twitter.com/V9QfU4I4xK— Club A. Temperley (@TemperleyOK) August 2, 2026
Formaciones confirmadas de Temperley y Gimnasia y Tiro de Salta
Temperley: Jerónimo Portau; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Franco Díaz, Alejandro Melo, Franco Benítez; Gabriel Hauche y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.
Gimnasia y Tiro de Salta: Federico Cosentino; Juan Galetto, Gabriel Díaz, Manuel Guanini, Lautaro Montoya; Walter Montoya, Franco Sivetti, Tiago Banega, Jonás Aguirre; Fabricio Rojas y Lautaro Gordillo. DT: Juan Manuel Azconzábal.
Árbitro: Pablo Giménez
Estadio: Alfredo Beranger
TV: LPF Play