El Temperley de Nicolás Domingo: de los altibajos a la ilusión del ascenso en la Primera Nacional

Temperley se quiere subir al tren de la ilusión de la mano de Nicolás Domingo.

El debut absoluto de Nicolás Domingo como director técnico en este 2026 marcó un antes y un después para Temperley. Tras colgar los botines a fines de 2024, el exmediocampista asumió el desafío en Turdera con la meta clara de consolidar una identidad competitiva.

A lo largo de la temporada de la Primera Nacional , el Gasolero ha construido una campaña caracterizada por el orden táctico y un crecimiento sostenido. Si bien Temperley pasó por todos los estados de ánimo en este campeonato, el hincha y socio se pregunta si su equipo está en condiciones de pelear definitivamente por el ascenso a Primera División.

Con un equipo que busca ser protagonista apoyado en jugadores de experiencia como Ezequiel Mastrolía, Lucas Angelini, Fernando Brandán y Gabriel Hauche, entre los referentes, el Gasolero quiere dar el golpe y ser un equipo que pueda llegar hasta las últimas fechas del campeonato en la discusión grande por el premio mayor.

El ciclo de Nicolás Domingo como entrenador de Temperley comenzó con una temprana eliminación de Copa Argentina ante Barracas Central por penales. En un recordado partido en Sarandí, el Gasolero ganaba 2 a 0, se lo empataron 2 a 2 y después se terminó quedando en el camino de la manera más injusta. Ese partido, ya marcaba lo que sería Temperley en todas las canchas.

Si bien el equipo atravesó baches lógicos de adaptación —incluyendo una racha de partidos sin ganar—, la resiliencia colectiva se convirtió en su principal virtud. Luego de ganar el clásico ante Los Andes por la séptima fecha en el Eduardo Gallardón, el conjunto de Turdera pasó por una racha increíble de ocho partidos sin poder ganar (con una derrota dolorosa por 5 a 0 ante Deportivo Maipú en el Alfredo Beranger).

El punto de quiebre para recuperar la confianza llegó a finales de mayo, cuando el Gasolero derrotó 2-1 a San Martín de San Juan con una actuación destacada del experimentado Gabriel Hauche.

El gran triunfo de Temperley sobre Los Andes en el Eduardo Gallardón.

Fortificación en Turdera y el comienzo de la racha positiva

Con el correr de las fechas, el cuerpo técnico comandado por Nicolás Domingo logró aceitar las piezas. La campaña sumó momentos de alto vuelo futbolístico, como la contundente goleada por 4-1 ante Güemes de Santiago del Estero y victorias vitales por la mínima diferencia, como el 1-0 ante Tristán Suárez en el inicio de la segunda rueda.

Estas actuaciones le permitieron a Temperley cosechar 7 de 9 puntos posibles en una seguidilla clave como local, catapultando al equipo directo a los puestos de vanguardia de la Zona B. Recientemente, el conjunto estiró su buen presente al rescatar un valioso triunfo en su visita a San Martín de Tucumán, ratificando su constante ascenso en la tabla.

Hoy Temperley parece un equipo que se ha consolidado en una idea de juego. Ya pasado el temblor de la racha negativa y los rumores de un alejamiento de Nicolás Domingo de la conducción técnica, ahora el proceso pasa por su mejor momento con 8 fechas invicto y plantándose en todas las canchas.

Se vienen fechas cruciales ante Gimnasia y Tiro de Salta, Atlanta y nuevamente el clásico ante Los Andes pero en esta ocasión como local en el Alfredo Beranger. Serán batallas a las que deberán sobreponerse los soldados de Nicolás Domingo para saber si están a la altura de lo que implica luchar por el premio mayor. Temperley buscará nuevamente estar a la altura de pelear por un lugar en el fútbol grande de la Argentina.