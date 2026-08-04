Quiénes son los refuerzos que espera Pedro Troglio para Banfield

La dirigencia de Banfield juega una carrera contrarreloj para levantar las inhibiciones, esperando el llamado desde la FIFA para presentar a los refuerzos que completará el plantel de Pedro Troglio para afrontar el Torneo Clausura y la Copa Argentina en este semestre final de 2026.

Algunos nombres ya salieron a la luz y otros se mantenían entre las sombras. Finalmente, son nueve los futbolistas que el Taladro inscribió al cierre del libro de pases, solicitando una prórroga para el registro de jugadores, incluyendo a las negociaciones encaminadas y por aquellos que se continúa negociando.

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Para el arco, asoma Brian Bustos (29 años); en la defensa, los centrales Renzo Malanca (23 años) y Nehuén Paz (33 años) y como lateral izquierdo Lautaro Cano (23 años); en la zona de volantes Manuel Arteaga (27 años); como extremo Matías Hernández (21 años) y para la ofensiva Alexander Machado (24 años), Jeremías Heindenreich (22 años) y Martiniano Moreno (23 años).

Uno x uno, los inscriptos por Banfield

Brian Bustos no tiene partidos oficiales en Platense, pero sí en Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Deportivo Cuenca (Ecuador), San Telmo, Newell’s (Reserva) y Mitre. Su inscripción abre el interrogante sobre el futuro de Facundo Sanguinetti, a quién se le vence el contrato en diciembre de este año.

Renzo Malanca, uno de los centrales que inscribió Banfield.

Renzo Malanca, mendocino de Guaymallén, fue campeón en Chile con Huachipato, dirigido por el lomense Gustavo Álvarez. También jugó para Independiente Rivadavia de Mendoza, club donde se formó.

Nehuén Paz, el más experimentado de la zaga central, de último paso por Huracán. Cuenta con trayectoria en All Boys, Bologna (Italia), Newell’s, Lanús, Lecce (Italia), Kayserispor (Turquía), Crotone (Italia), Universidad Católica (Chile), Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia y Tigre.

Con las salidas de Sergio Vittor (rescindió contrato) a Chacarita y Danilo Arboleda (ejecutó la cláusula) a San Lorenzo, Banfield cubre esos puestos.

Lautaro Cano será la alternativa de Ignacio Abraham, un sector descubierto por la baja de Nicolás Colazo (rescindió vínculo) a Quilmes. Formado en Vélez, y con registros en AEL Limassol, APOEL F.C., y Omonia Aradippou, todos de Chipre.

Martiniano Moreno, el talentoso de Atlético de Rafaela.

Manuel Arteaga, de Medellín, en la temporada pasada jugó en Once Caldas, luego en los clubes colombianos Llaneros, América e Imbabura.

Matías Hernández, de Carlos Casares, es una apuesta juvenil de San Lorenzo.

Alexander Machado, montevideano, jugador de Defensor Sporting. Su carrera abarca Peñarol, Boston River, Miramar Misiones y Cerro, todos de Uruguay.

Asoman desde el ascenso

Jeremías Heindenreich es la revelación de la temporada de Primera B. Nacido en Concepción del Uruguay, llegó a Comunicaciones procedente de Cañuelas. Con el Cartero lleva anotados 13 goles en 21 partidos y es el máximo artillero de la divisional. Entre ellos le anotó un doblete a Brown de Adrogué.

Martiniano Moreno, oriundo de General Villegas, se desempeña en Atlético de Rafaela, suma seis goles en 22 fechas y se formó en Estudiantes de La Plata. Sus otros clubes fueron Guillermo Brown de Puerto Madryn y Santa Cruz (Chile).