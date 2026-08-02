Ignacio Abraham plantó bandera en Banfield: "Defiendo estos colores a muerte"

Ignacio Abraham despejó los rumores sobre un alejamiento de Banfield.

Luego de la igualdad entre Banfield y Estudiantes de Río Cuarto, se esperaba la palabra de Ignacio Abraham, uno de los defensores del Taladro que sonaba para marcharse de la institución. En ese sentido, el lateral izquierdo rompió el silencio en medio de los fuertes rumores que lo vinculan con Universitario de Perú.

El defensor sirio-argentino llevó tranquilidad al hincha del Taladro y reafirmó su compromiso total con la institución en este complejo momento deportivo. Al ser consultado sobre su futuro y las ofertas del exterior, el marcador de punta fue tajante sobre dónde tiene puesta la cabeza hoy en día: "Yo estoy metido acá. Si uno como jugador piensa en irse, no puede estar ni acá ni allá, pero yo estoy contento en Banfield".

El trasfondo del interés desde Perú por Ignacio Abraham El nombre de Ignacio Abraham cobró fuerza en el mercado de pases incaico debido a una solicitud expresa de Héctor Cúper, actual director técnico de Universitario de Perú. El ex entrenador de Lanús lo conoce a la perfección de su reciente paso por la Selección de Siria, combinado donde Ignacio Abraham debutó internacionalmente.

Aunque el conjunto crema busca abrochar su llegada para jerarquizar el lateral izquierdo, la transferencia no asoma sencilla. Banfield comparte los derechos federativos del jugador con Estudiantes de Río Cuarto, lo que eleva el costo de la operación a una cifra cercana al millón de dólares. Actualmente, las comisiones directivas negocian contrarreloj para intentar achicar las distancias económicas, mientras que el club limeño ya baraja alternativas por si se cae el pase.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Banfield en Twitch (@banfieldtwitch) Entrega en la cancha Ignacio Abraham, quien conoce muy bien al rival por su pasado en el conjunto cordobés, no esquivó el roce físico ni las responsabilidades en un partido cerrado. Con la mira puesta en lo que viene, el defensor dejó una frase que impactó directo en el corazón del simpatizante de Banfield: "Yo defiendo estos colores a muerte". El punto sumado deja un sabor agridulce, pero las palabras del lateral izquierdo traen certezas a un cuerpo técnico que necesita futbolistas enfocados al 100% para encarar la recta final del torneo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pase Gol (@pasegol2)

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