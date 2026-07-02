jueves 02 de julio de 2026
Escribinos
2 de julio de 2026
¡Clink caja!

Confirmaron la millonaria cifra que Flor Peña le reclama a Nico Occhiato y a Luzu TV

Flor Peña lleva a la Justicia a Luzu TV, luego de su salida del streaming de Nico Occhiato, reclamando su contrato y sumando daños y perjuicios.

Flor Peña, a jucio con Luzu TV.&nbsp;

Flor Peña, a jucio con Luzu TV. 

A semanas del escándalo por la fake news de la muerte de Jorge Messi, se conoció que Flor Peña llevará a juicio a Luzu TV, el canal de streaming creado y dirigido por Nico Occhiato, por una demanda de daños y perjuicios, en la que reclama un total de 750 millones de pesos.

El primer monto que trascendió era de 200 millones de pesos que correspondía a cumplir únicamente con el contrato que la actriz tenía vigente con el medio audiovisual hasta el mes de diciembre.

Lee además
El reclamo de Flor Peña a Nico Occhiato. 
Clink caja.

Qué cifra millonaria le reclama Flor Peña a Occhiato tras su salida de Luzu
Polémica en Luzu TV. 
Fea la actitud.

Luzu TV, sin paz: el polémico gesto de novio de Ángela Torres

Flor Peña va por todo

Sin embargo, ahora el monto se eleva a 750 millones porque se suma la demanda por daños y perjuicios, provocados por la polémica desvinculación de Flor Peña.

La noticia la confirmó Barby Franco, esposa del abogado Fernando Burlando, encargado de representar a Flor Peña en el juicio contra Luzu TV.

"Flor Peña lleva a juicio a la productora Luzu por 750 millones de pesos argentinos por daños y perjuicios", contó la panelista en Pasó en América.

“El monto tiene que ver con lo que cobraba, con los beneficios que tenía y todavía no entramos a evaluar el daño que se le provocó porque ella está muy golpeada. Ella no está bien, está atravesada por el dolor”, había dicho previamente Fernando Burlando en el programa de Mirtha Legrand.

Temas
Seguí leyendo

Qué cifra millonaria le reclama Flor Peña a Occhiato tras su salida de Luzu

Luzu TV, sin paz: el polémico gesto de novio de Ángela Torres

Un hincha se burló de Nico Occhiato en vivo: "Necesitás un abogado"

Qué hará Marley tras la escandalosa salida de Flor Peña de Luzu TV

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Ian Lucas y Marley. 
¿Qué onda?

Por qué el banfileño Ian Lucas deja el programa de Marley

Las más leídas

Te Puede Interesar

Morena Rial, condenada. 
Fallo.

Morena Rial recibió tres años de prisión en una causa por robos