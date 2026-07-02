Confirmaron la millonaria cifra que Flor Peña le reclama a Nico Occhiato y a Luzu TV

A semanas del escándalo por la fake news de la muerte de Jorge Messi , se conoció que Flor Peña llevará a juicio a Luzu TV, el canal de streaming creado y dirigido por Nico Occhiato , por una demanda de daños y perjuicios, en la que reclama un total de 750 millones de pesos.

El primer monto que trascendió era de 200 millones de pesos que correspondía a cumplir únicamente con el contrato que la actriz tenía vigente con el medio audiovisual hasta el mes de diciembre.

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Sin embargo, ahora el monto se eleva a 750 millones porque se suma la demanda por daños y perjuicios, provocados por la polémica desvinculación de Flor Peña.

La noticia la confirmó Barby Franco, esposa del abogado Fernando Burlando, encargado de representar a Flor Peña en el juicio contra Luzu TV.

"Flor Peña lleva a juicio a la productora Luzu por 750 millones de pesos argentinos por daños y perjuicios", contó la panelista en Pasó en América.

“El monto tiene que ver con lo que cobraba, con los beneficios que tenía y todavía no entramos a evaluar el daño que se le provocó porque ella está muy golpeada. Ella no está bien, está atravesada por el dolor”, había dicho previamente Fernando Burlando en el programa de Mirtha Legrand.