Luzu TV, sin paz: el polémico gesto de Marcos Giles, novio de Ángela Torres

Luego del escándalo que generó la fake news de Flor Peña sobre la muerte de Jorge Messi en Luzu TV , que derivó en la salida de la conductora, Nico Occhiato y volvieron a quedar en el centro de la escena por una nueva polémica.

La viralización de un video en las redes sociales generó un debate por un comentario al aire Marcos Giles, novio de Ángela Torres , el cruzarse con un grupo de hinchas argentinos en el Mundial 2026.

Todo mal. Occhiato estalló contra una periodista que entró sin permiso a su casa en Miami

DESTRUYE VERLA ASÍ El incómodo momento que vivió Ángela Torres por un móvil de Marcos Giles en Luzu. pic.twitter.com/d4xhtVvmSl

Todo ocurrió en las afueras del estadio, cuando Nico Occhiato y Marcos Giles entrevistaron a un grupo de hinchas de la Selección Argentina y uno de ellos envió un saludo a una localidad del interior del país.

"Un saludo a la gente de Timbúes, Santa Fe, y a mi hermana que es fanática de ustedes y todas las mañanas los ve", dijo un hombre cuando le acercaron el micrófono.

"Un saludo a la hermana eh", acotó desde atrás uno de los que se encontraba en el grupo de amigos. "Un saludo a la gente de Timbúes", agregó Marcos Giles.

Nico Occhiato le preguntó: "¿A alguien muy especial de Santa Fe?". Y el novio de la cantante comentó: "La hermana de él, para Cande, te quiero mucho". Además, agregó un gesto obsceno.

image Polémica en Luzu TV.

Cómo era de prever, se desató una enorme polémica el gesto que hizo en ese instante Marcos Giles con su mano en la boca y movimiento de caderas al hacer referencia a la hermana de uno de los hinchas entrevistados.

En tanto, desde el estudio de Nadie Dice Nada repasaron ese momento entre risas y Ángela Torres se tomó con humor lo sucedido con su pareja en plena cobertura del Mundial 2026.