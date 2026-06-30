Marcela Tauro pidió "honrar" a "padres que violan a sus hijos"

Marcela Tauro quedó en el centro de la polémica luego de unas condenables expresiones sobre los abusos sexuales intrafamiliares, en especial de padres a hijos. La periodista hizo estos comentarios en el programa de Santiago del Moro en La 100.

En el programa se encontraba todo el staff debatiendo de manera descontracturada sobre la figura de Cristóbal Colón, la conquista de América y las distintas corrientes del revisionismo histórico. Fue entonces cuando una intervención de Marcela Tauro generó un fuerte cruce con el resto de los integrantes del ciclo.

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"Hay que honrar a los padres que violan a sus hijos porque si no no te va bien en la vida": el polémico comentario de Marcela Tauro. @la100fm https://t.co/v82vkYS6Gm pic.twitter.com/WK8i94orQS

Al parecer, Marcela Tauro intentaba argumentar que los procesos históricos complejos y violentos terminan, de alguna manera, moldeando el presente actual de las sociedades.

Al analizar los horrores de los conflictos del pasado, la panelista ensayó una llamativa justificación basada en la necesidad de "honrar" los legados para poder avanzar en términos personales.

"Todas las guerras son calamidades. Cuántas familias, padres, han violado a sus hijos. No hay que perdonarlos, hay que honrarlos, porque si no te va bien en la vida", disparó Marcela Tauro.

Inusual dieta de Marcela Tauro. Inusual dieta de Marcela Tauro.

Mientras que intentando reencauzar su idea sobre la evolución de las civilizaciones, agregó: "Si no, no hubiéramos llegado hasta acá. Estamos mirando el pasado en lugar de mirar cómo estamos nosotros".

"Así estamos sino... cada vez más violentos, porque estamos mirando el pasado en vez de mirar cómo estamos nosotros", intentó justificarse en vivo en la radio.

"No me importa, yo no perdono", expresó Anita Martínez con algo de indignación sobre lo que estaba escuchando de su compañera de programa.

Santiago del Moro, quien intervino de manera frontal y tajante para despegar al programa de los dichos de la panelista. "Lo que está mal, está mal", sentenció de forma directa, clausurando un momento televisivo y radial que no tardó en replicarse y generar un fuerte debate en las redes sociales.