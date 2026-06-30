martes 30 de junio de 2026
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30 de junio de 2026
Siniestro.

Un feroz incendio destruyó una casa durante la madrugada en Lomas de Zamora

Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron varias horas para apagar las llamas. No hubo heridos, pero los daños materiales fueron de enorme magnitud.

El fuego dañó gravemente una vivienda en Lomas de Zamora.

El fuego dañó gravemente una vivienda en Lomas de Zamora.

Un feroz incendio destruyó gran parte de una vivienda de Lomas de Zamora durante la madrugada de este martes y obligó a un importante despliegue de los Bomberos Voluntarios para controlar las llamas.

Fuentes oficiales informaron a La Unión que el siniestro ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Bolívar al 200, donde acudieron cuatro dotaciones y diez bomberos, bajo la coordinación del segundo jefe del Cuerpo, comandante Federico Vicente.

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Aunque afortunadamente no hubo personas heridas, las pérdidas materiales fueron prácticamente totales y la estructura de la casa sufrió graves daños.

El fuego se desató alrededor de la 1.10 y los servidores públicos trabajaron durante varias horas para evitar que se propagara en las viviendas linderas y controlar la situación.

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Las causas del incendio

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio y no existe una hipótesis oficial sobre el inicio del fuego. Sin embargo, no se descarta ninguna posibilidad.

A pesar de la violencia del incendio, no se reportaron personas lesionadas, aunque, de acuerdo con la información recabada en el lugar, los daños sobre la estructura de la vivienda fueron gravísimos y las pérdidas económicas para la familia serían de enorme magnitud.

Incendio-Lomas (1)
Parte de la vivienda quedó destruida por el incendio.

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