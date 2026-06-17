Perdieron todo en un incendio en Villa Fiorito y necesitan ayuda: "Mi casa está a punto de caerse"

Durante el fin de semana largo, una familia perdió su casa en un incendio en la localidad de Villa Fiorito y pide ayuda para reconstruir la vivienda. Los vecinos ya empezaron a colaborar.
La vivienda de una familia quedó destruida tras un incendio desatado mientras ellos no estaban. El fuego arrasó con todo y se quedaron sin nada.
Durante el fin de semana largo, una familia perdió su casa en un incendio en la localidad de Villa Fiorito y pide ayuda para reconstruir la vivienda. Los vecinos ya empezaron a colaborar.
El siniestro ocurrió este domingo en una vivienda ubicada en la calle Morazán al 1700, entre Canadá y Quesada. En el lugar no había nadie. Todo indica que un inconveniente eléctrico desató el incendio.
“Yo hace como 15 días que tenía baja tensión de luz. El día sábado por la tarde-noche me vino la luz, pero con muy baja tensión. A eso de las 22 se me volvió a cortar, hasta el domingo. Yo estuve en la casa de mi mamá cargando el celular, por ende no había nadie en mi casa. A eso de las 20.30 me llama una vecina diciendo que mi casa se me estaba prendiendo fuego”, relató Érica, una de las damnificadas, en diálogo con La Unión.
Pese a la intervención de los vecinos y a la tarea de los Bomberos de Lomas de Zamora, el incendio arrasó con varios elementos de la casa. “Perdí todo. Cama, ropero, documentos, perdí todo. Gracias a Dios no estábamos en mi casa”, expresó con angustia la mujer.
Luego del incendio, la gente empezó a mostrar su costado solidario. “En el día hoy tuve ayuda de muchos vecinos con ropa y mercadería”, destacó Érica, quien ahora necesita varias manos más para poder salir adelante.
“Me faltaría juntar chapas, tirantes, puertas, heladera, cocina, ventana, sillas. También ladrillos y materiales para volver a levantar mi casa, porque está a punto de caerse. Las paredes están todas rajadas”, enfatizó.
Mientras tanto, la familia se vio obligada a dividirse y trasladarse a otras casas de unos parientes. “Desde anoche me estoy quedando en lo de mi mamá con mi hija de 16, la bebé de un año y cuatro meses, mi nene de 10 años y mi marido. Mi hijo de 19 y mi otro hijo se están quedando en lo de una vecina”, lamentó Érica.
Además de los materiales para reconstruir la casa, la familia necesita ropa en los siguientes talles para cinco personas:
Quienes quieran colaborar con dinero, puede hacer una donación a través del alias naiaragodoy.mp, a la cuenta a nombre de Maite Naiara Godoy. También se puede coordinar directamente con Érica, comunicándose al teléfono 11-3411-6657. "Toda ayuda sirve", insistió la mujer damnificada.