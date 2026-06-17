Perdieron todo en un incendio en Villa Fiorito y necesitan ayuda: "Mi casa está a punto de caerse"

Durante el fin de semana largo, una familia perdió su casa en un incendio en la localidad de Villa Fiorito y pide ayuda para reconstruir la vivienda. Los vecinos ya empezaron a colaborar.

El siniestro ocurrió este domingo en una vivienda ubicada en la calle Morazán al 1700 , entre Canadá y Quesada . En el lugar no había nadie. Todo indica que un inconveniente eléctrico desató el incendio.

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“ Yo hace como 15 días que tenía baja tensión de luz. El día sábado por la tarde-noche me vino la luz, pero con muy baja tensión. A eso de las 22 se me volvió a cortar, hasta el domingo. Yo estuve en la casa de mi mamá cargando el celular, por ende no había nadie en mi casa. A eso de las 20.30 me llama una vecina diciendo que mi casa se me estaba prendiendo fuego ”, relató Érica, una de las damnificadas, en diálogo con La Unión .

Pese a la intervención de los vecinos y a la tarea de los Bomberos de Lomas de Zamora, el incendio arrasó con varios elementos de la casa. “ Perdí todo. Cama, ropero, documentos, perdí todo. Gracias a Dios no estábamos en mi casa”, expresó con angustia la mujer.

Solidaridad tras el incendio

incendio Así quedó la casa tras el incendio.

Luego del incendio, la gente empezó a mostrar su costado solidario. “En el día hoy tuve ayuda de muchos vecinos con ropa y mercadería”, destacó Érica, quien ahora necesita varias manos más para poder salir adelante.

“Me faltaría juntar chapas, tirantes, puertas, heladera, cocina, ventana, sillas. También ladrillos y materiales para volver a levantar mi casa, porque está a punto de caerse. Las paredes están todas rajadas”, enfatizó.

Mientras tanto, la familia se vio obligada a dividirse y trasladarse a otras casas de unos parientes. “Desde anoche me estoy quedando en lo de mi mamá con mi hija de 16, la bebé de un año y cuatro meses, mi nene de 10 años y mi marido. Mi hijo de 19 y mi otro hijo se están quedando en lo de una vecina”, lamentó Érica.

Cómo ayudar

incendio fiorito Muebles y electrodomésticos fueron alcanzados por las llamas.

Además de los materiales para reconstruir la casa, la familia necesita ropa en los siguientes talles para cinco personas:

Zapatillas talle 37 y ropa talle 16

Zapatillas talle 43 y ropa de adulto talle 5

Zapatillas talle 22 y ropa de bebé talle 5

Zapatillas talle 44 y ropa talle 10

Zapatillas talle 43 y ropa de adulto talle 5

Quienes quieran colaborar con dinero, puede hacer una donación a través del alias naiaragodoy.mp, a la cuenta a nombre de Maite Naiara Godoy. También se puede coordinar directamente con Érica, comunicándose al teléfono 11-3411-6657. "Toda ayuda sirve", insistió la mujer damnificada.