lunes 15 de junio de 2026
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15 de junio de 2026
Incendio.

Se prendió fuego una casa en Villa Fiorito: una familia se salvó, pero perdieron todo

No estaban en la vivienda cuando empezó el incendio, pero las llamas provocaron un desastre. Ocurrió en el barrio La Cava de Fiorito.

El incendio provocó importantes daños.

El incendio provocó importantes daños.

El siniestro ocurrió este sábado en una vivienda ubicada en la calle Morazán al 1700, entre Canadá y Quesada, en el barrio La Cava. Por causas que se investigan, la propiedad se prendió fuego en horas de la noche.

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Al momento del incendio, no había nadie adentro de la propiedad y por eso no hubo gente lastimada. Sin embargo, los daños fueron de consideración.

El operativo tras el incendio

incendio
Así quedó la casa de Fiorito tras el incendio.

Así quedó la casa de Fiorito tras el incendio.

En el lugar se organizó un amplio operativo de asistencia. Intervino una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, con apoyo del personal de Defensa Civil y efectivos policiales de la jurisdicción.

El fuego fue inicialmente controlado por los vecinos de la zona, según pudo averiguar La Unión. Luego, los Bomberos de Lomas de Zamora completaron la tarea y Defensa Civil inspeccionó el lugar para evaluar la estructura.

Las llamas afectaron dos habitaciones de la propiedad, provocando serios daños. Muebles, puertas, paredes, techos y la ropa de la familia quedaron consumidas por el fuego, según informaron fuentes oficiales.

Las circunstancias del incendio todavía no trascendieron. La familia, compuesta por cinco personas, se salvó por haber estado ausente cuando ocurrió todo. Ahora empezaron a pedir ayuda para volver a empezar y recuperar lo perdido.

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