Se prendió fuego una casa en Villa Fiorito: una familia se salvó, pero perdieron todo

Un incendio destruyó la casa de una familia en la localidad de Villa Fiorito, en Lomas de Zamora . La familia que vivía en el lugar perdió todo. No hubo personas heridas.

El siniestro ocurrió este sábado en una vivienda ubicada en la calle Morazán al 1700 , entre Canadá y Quesada , en el barrio La Cava . Por causas que se investigan, la propiedad se prendió fuego en horas de la noche.

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Al momento del incendio, no había nadie adentro de la propiedad y por eso no hubo gente lastimada . Sin embargo, los daños fueron de consideración.

En el lugar se organizó un amplio operativo de asistencia. Intervino una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, con apoyo del personal de Defensa Civil y efectivos policiales de la jurisdicción.

El fuego fue inicialmente controlado por los vecinos de la zona, según pudo averiguar La Unión. Luego, los Bomberos de Lomas de Zamora completaron la tarea y Defensa Civil inspeccionó el lugar para evaluar la estructura.

Las llamas afectaron dos habitaciones de la propiedad, provocando serios daños. Muebles, puertas, paredes, techos y la ropa de la familia quedaron consumidas por el fuego, según informaron fuentes oficiales.

Las circunstancias del incendio todavía no trascendieron. La familia, compuesta por cinco personas, se salvó por haber estado ausente cuando ocurrió todo. Ahora empezaron a pedir ayuda para volver a empezar y recuperar lo perdido.