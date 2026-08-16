Colectivos del AMBA: por la suba de tarifas se perdieron 28 millones de viajes en un año

El boleto de colectivos de las líneas bonaerenses pasó de $489,61 a $1.063,98

Los colectivos del AMBA registraron 128,1 millones de viajes en julio, 28 millones menos que en el mismo mes de 2025, según un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA). La caída interanual fue del 19,1% por la suba de tarifas y tuvo mayor impacto en las líneas bonaerenses.

El dato expone una marcada diferencia entre las jurisdicciones. Mientras los servicios que circulan exclusivamente por la provincia de Buenos Aires tuvieron una retracción del 22,6% en los días hábiles, en la Ciudad de Buenos Aires la baja fue del 7,2%.

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En alza. La inflación de julio fue del 2,1% y acumuló 33,8% en 12 meses

La diferencia coincide con la evolución de las tarifas. En el último año, el boleto de las líneas bonaerenses pasó de $489,61 a $1.063,98, lo que representa un aumento del 117,31%. En CABA, en tanto, subió de $488,70 a $820,99, un 67,99%.

Los colectivos que dependen de Nación y conectan ambos distritos tuvieron un incremento menor: el pasaje pasó de $451,01 a $742,81, con una suba interanual del 64,69%.

Menos viajes de colectivos también durante los fines de semana

La reducción de pasajeros no se limitó a los días laborales. De acuerdo con AAETA, la cantidad de usuarios cayó un 17,3% en jornadas hábiles, pero el retroceso fue todavía mayor los domingos.

Durante esos días, el promedio diario pasó de 3,18 millones a 2,04 millones de pasajeros, una disminución del 35,8%. Los sábados, la caída alcanzó el 21,3%, mientras que el feriado del 9 de julio registró un descenso del 14,6%.

El encarecimiento del transporte también impactó en el presupuesto familiar. Según estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), un hogar del AMBA destinó en promedio $121.031 mensuales al transporte público, frente a los $69.783 de un año atrás. El aumento fue del 73%.

A la vez, la oferta del servicio se redujo. Los kilómetros recorridos por los colectivos bajaron un 8,9%, de 28,6 millones a 26,1 millones. La disminución de los recorridos fue menor que la pérdida de pasajeros, por lo que las unidades circulan con una ocupación promedio más baja.