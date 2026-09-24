Día del Colectivo: la historia de la línea 266, un emblema de Villa Galicia.

Cada 24 de septiembre se celebra el Día del Colectivo , una fecha que recuerda el primer servicio de este tipo en Buenos Aires. En Lomas de Zamora, la historia de la línea 266 está ligada al crecimiento de Villa Galicia y a varias generaciones de familias que participaron de su recorrido.

La línea 266 atravesó distintas etapas antes de convertirse en el Expreso Villa Galicia-San José S.R.L. Los orígenes se remontan a 1909, cuando Cayetano Salemi, propietario de buena parte de Villa Galicia, estaba al frente del servicio. En 1929, la empresa pasó a manos del padre, un tío y primos de Díaz.

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En sus primeros años fue identificada como línea 32 y funcionaba con colectivos cortos de color verde. El recorrido incluía las calles Iriarte, Zeballos, Cerrito y Carlos Casares, mientras que posteriormente se incorporó un ramal hacia el matadero de Lomas.

Con el tiempo pasó a ser la línea 26 y, tras la incorporación de más integrantes, se conformó la 266. Para entonces había siete unidades y el servicio funcionaba entre las 4 y las 23.

Boletos de papel y monedas

Los recuerdos de aquellos años también incluyen una tarea que hoy resulta difícil de imaginar: el recuento manual de la recaudación. Las monedas se contabilizaban en su propia casa de la familia fundadora, y luego se llevaba el dinero al banco.

Los boletos, además, se confeccionaban con papel de diario. La vida cotidiana de la empresa también transcurría alrededor de los colectivos: cargar combustible, lavar las unidades y cambiar neumáticos formaban parte de las tareas habituales de la familia.

Uno de los cambios que marcó a los pasajeros fue la incorporación del timbre en la parte trasera de las unidades, a través de carrocerías El Detalle. El sistema permitió dejar atrás la costumbre de avisarle al chofer con un llamado de voz o indicando la esquina.

La unión fue impulsada, entre otros, por los españoles Antonio Rosetto y Porral. Eduardo Alfaro.

La fusión con San José

Otro capítulo importante llegó con la incorporación de la línea 4 San José, cuyo recorrido alcanzaba la calle Pasco. La competencia por los pasajeros terminó dando paso a una fusión que originó el nombre Expreso Villa Galicia-San José S.R.L.

La unión fue impulsada, entre otros, por los españoles Antonio Rosetto y Porral. La empresa quedó vinculada así con una historia de trabajo familiar y comunitario que atravesó distintas generaciones.

El interior de algunas unidades de colectivos sostiene una mística de otras épocas. Eduardo Alfaro.

La línea 266 llegó a conectar distintos puntos del sur del Gran Buenos Aires. Eduardo Alfaro.

Roly Porral, hijo de uno de los protagonistas de aquella etapa, destacó que su padre llegó desde España a los 18 años y comenzó trabajando durante toda la jornada en la empresa. Según recordó, con el tiempo llegó a presidir el directorio.

Un recorrido por el sur del Conurbano

La línea 266 llegó a conectar distintos puntos del sur del Gran Buenos Aires. El recorrido abarcaba sectores de Lomas de Zamora y Villa Galicia, además de Burzaco, Adrogué, Avellaneda, Florencio Varela, Quilmes y San Francisco Solano.

Así, el Día del Colectivo también permite recuperar historias detrás de uno de los medios de transporte más utilizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires y, en particular, de una línea cuya trayectoria quedó ligada a la historia de Villa Galicia.