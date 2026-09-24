La nueva postal nocturna de Lomas: murales en los comercios de la peatonal Laprida

Un paseo de arte para disfrutar por la noche en la peatonal de Lomas.

Los vecinos que caminan a la noche por la peatonal Laprida de Lomas de Zamora se encuentran con una nueva postal: en las persianas de los comercios pintaron murales llenos de color que renovaron el paisaje y le dieron otra identidad a la zona. Cuando los locales cierran, el tradicional paseo se transforma en una galería de arte a cielo abierto.

Entre las imágenes que aparecen en las persianas se destacan Diego Maradona, Sandro y Julio Cortázar, tres figuras profundamente ligadas a la historia de la ciudad. A ellos se suman ilustraciones de lugares emblemáticos como la estación de Lomas y la Catedral, que completan este recorrido visual por algunos de los símbolos más reconocidos del distrito.

Sandro, con su mirada magnética, se asoma entre las luces de la peatonal. "Hicimos murales en 31 persianas a través de una intervención artística que nos llevó varias noches de trabajo y también un domingo durante el día. La idea fue crear un gran paseo de arte con personajes y lugares icónicos de Lomas para que los vecinos puedan disfrutarlo especialmente durante la noche", contó Ezequiel Briseño, director de Muro Sur, el colectivo artístico que sigue dejando su huella en distintos barrios de Lomas.

Luis, del Centro Óptico Laprida, cedió la persiana de su local para que hagan un mural de Cortázar. "Estamos en Laprida 87 hace más de 35 años y estamos muy agradecidos al Municipio que nos ofreció hacer un bello mural de Cortázar. Nos sentimos orgullosos de tener la imagen de un escritor tan trascendente en la persiana de nuestro local", destacó.

Las obras para remodelar la peatonal Laprida La peatonal Laprida de Lomas de Zamora fue remodelada por el Municipio para potenciar la actividad comercial y darles nuevas comodidades a los vecinos. El proyecto junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires incluyó la construcción de 4 mil metros cuadrados de veredas sobre las cuatro cuadras de la peatonal. También sumaron canteros, pérgolas, asientos, bicicleteros, arboles, luces, cámaras de seguridad, puntos de reciclaje y cestos de residuos. También instalaron nuevas baldosas podotáctiles que facilitan la circulación y accesibilidad de personas ciegas y con baja visión, indicando una dirección segura para moverse y domos que señalan cruces, escaleras y cambios de nivel donde es necesario tener precaución.

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