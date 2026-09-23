Una joven de Banfield atraviesa una recuperación tras 10 cirugías y su mamá pide ayuda

Su mamá pide ayuda para cubrir el alquiler en Banfield y alimentos.

Martina Beserra vive en Banfield y es paciente del Hospital Garrahan , donde ya atravesó 10 intervenciones. Padece displasia de miembro inferior y no tiene fémur izquierdo, necesita controles y tratamientos permanentes. Actualmente tiene una diferencia de aproximadamente siete centímetros entre ambas piernas, por lo que utiliza calzado y elementos ortopédicos realizados a medida.

"Estuvimos ahí, estamos hace muchísimos años, desde chiquitita que le diagnosticaron eso", contó su mamá María a La Unión , quien destaca especialmente la atención que recibió su hija en el Hospital Garrahan.

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El pasado 4 de septiembre volvió a ser intervenida, la cirugía consistió en la colocación de una prótesis con un clavo de alargamiento desde la zona de la rodilla hacia el fémur. Ahora comienza una recuperación que, de acuerdo con lo indicado por los médicos, podría extenderse durante unos seis meses.

Durante ese período, Marina deberá movilizarse con silla de ruedas y/o muletas, y necesita asistencia permanente. "Ella necesita las 24 horas cuidado porque está postrada en silla de rueda y muletas. Depende de mí; ella con una sola pierna no se puede mover", explicó María.

Martina tiene 15 años y mientras atraviesa su recuperación, también intenta continuar con sus estudios a través de Classroom. La próxima consulta médica está prevista para el 1º de octubre: "Vivo encerrada, vivo las 24 horas para mi hija".

Martina padece displasia de miembro inferior y no tiene fémur izquierdo.

Una prótesis que tardó meses en llegar

La historia de Martina está ligada desde hace años al Hospital Garrahan, donde además recibió atención de salud mental, por eso su mamá destaca especialmente la atención recibida ahí y el acompañamiento de los profesionales que siguen su caso. "Excelente hospital, quiero aclarar. Excelente doctor también, todos, todos en el Garrahan, excelente", remarcó.

Conseguir la prótesis que Martina necesitaba también implicó meses de gestiones. María narró que comenzaron a intentar conseguirla en noviembre de 2024 y que finalmente pudieron acceder, según el presupuesto y la información que recibió la familia la prótesis rondaba los $92 millones.

Sigue necesitando ayuda

La familia recibió acompañamiento del área de discapacidad de Lomas de Zamora para distintos trámites. También mencionó que mantiene contacto con trabajadores municipales y que, según relata, la ayudan cuando necesita realizar alguna gestión, "ellos siempre mandan mensaje o ayudan siempre con algún trámite o algo", agregó.

"Vivo encerrada, vivo las 24 horas para mi hija", explicó María.

María dejó de trabajar para cuidar a su hija

En 2018 María tuvo que dejar su trabajo para poder dedicarse al cuidado de Martina, durante años trabajó en la boletería del Ferrocarril Roca. Desde entonces, su principal tarea fue acompañar a su hija en tratamientos, cirugías, controles y rehabilitaciones.

La situación familiar también cambió en los últimos años, María perdió a sus padres con apenas seis meses de diferencia. Según cuenta, antes recibía una importante ayuda económica de su papá; después de su fallecimiento, esa colaboración dejó de existir y la situación económica de la familia se volvió cada vez más difícil. Actualmente vive en Banfield junto a Martina, Lautaro, el hermano mellizo, y otra hija de 18 años.

Alquiler y deudas

María explicó que pudo pagar el alquiler de agosto antes de internarse con Martina, pero que septiembre todavía no. A esa deuda se suman facturas de servicios como agua, gas y electricidad: "Estoy endeudadísima".

Además del alquiler, María pide ayuda para algo cotidiano: alimentar a sus hijos y garantizar que Martina tenga los productos que necesita durante su recuperación. "Lo que más necesito hoy para Martina son leches, lácteos, mucho yogur", detalló.

Y sumó: "A mí no me importa vivir a mate, pero lo que me importa es que Martina no tenga todas las cosas necesarias".

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante Mercado Pago:

Alias: maru.1880 Titular: María Elisa Battafarano

María asegura que está dispuesta a presentar la documentación médica, comprobantes y toda la información necesaria para acreditar la situación de Martina.