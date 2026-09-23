Sofía Gonet contó terribles detalles sobre el acoso de Hernán Bloquero

Luego de las graves amenazas que sufrió Homero Pettinato en vivo en su programa del canal de streaming Olga, Sofía Gonet publicó un fuerte descargo en el que detalló el acoso que vive hace 10 años por parte de un hombre identificado como Hernán Bloquero.

"Después vinieron los rituales en los que esta persona armaba como altares con fotos mías, velas, sales de diferentes colores. Le sacaba fotos y me las mandaba", contó Sofía Gonet en un video publicado en las redes sociales.

A esto se sumaron tatuajes con su rostro en el cuerpo del acusado de acoso, persecuciones virtuales constantes mediante la creación masiva de perfiles falsos, y el contacto directo con sus vínculos familiares más cercanos.

Según explicó Sofía Gonet , naturalizó esta situación durante años porque ya había lidiado con experiencias similares, eligiendo "cruzar los dedos" para que nunca tenga un encuentro personal.

De todos modos, todo cambió cuando la obsesión de Hernán Bloquero escaló hacia su círculo íntimo, tras amenazar sistemáticamente a su ex Homero Pettinato durante y después de su relación que tuvo con él.

Todo estalló cuando el acosador irrumpió en las inmediaciones del canal de streaming Olga para amedrentarlo en persona. Además, el hostigador documentó en sus historias de Instagram un recorrido por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires cercanos a los lugares que frecuenta Sofía Gonet.

Ella advirtió que el sujeto es una persona que "no está bien" y que incluso se conoció que estuvo internado en una institución psiquiátrica de la cual fue liberado tras el cierre del establecimiento. Ante este escenario de extrema vulnerabilidad y con la confirmación de que el agresor continúa rondando en la Ciudad de Buenos Aires, la influencer ve qué medidas tomar, mientras busca sostener su rutina laboral y su vida cotidiana.