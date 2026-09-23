miércoles 23 de septiembre de 2026
Escribinos
23 de septiembre de 2026
Sin vueltas.

Ricardo Darín, contra los recortes: "Lo que está ocurriendo no es razonable"

Ricardo Darín es la imagen del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y se tomó un momento para hablar de lo que ocurre en Argentina.

Ricardo Darín, en el Festival de San Sebastián.&nbsp;

Ricardo Darín, en el Festival de San Sebastián. 

"Cuando me propusieron ser la imagen del Festival (de San Sebastián) lo vi como un homenaje al cine argentino y me pareció bien, pero nunca imaginé la magnitud de andar por todos lados y ver la foto", explicó Ricardo Darín en una entrevista con la agencia EFE.

Lee además
Ricardo Darín habló de todo. 
Sin vueltas.

Darín, contra el Gobierno: "Hay gente que la está pasando muy mal"
Ricardo Darín, en plena grabación. 
Sobre las tablas.

Ricardo Darín grabó los textos de una obra inspirada en Borges

"La parte buena es que el afiche ha generado muchas bromas. La gente se está riendo mucho y eso a mí me causa un poco de gracia", añadió con su chispa habitual.

El rostro de Ricardo Darín está en cada rincón de esta ciudad del norte de España desde hace días porque presentó la película “Lo dejamos acá”, que protagoniza junto a Diego Peretti.

Se trata de una comedia negra en la que Ricardo Darín interpreta a un psicólogo que, decepcionado por la falta de resultados de su trabajo, decide meterse en la vida de sus pacientes de una manera muy poco convencional.

Ricardo Darín habló del cine argentino

Otro asunto sobre el que Ricardo Darín cree que hay que hablar es la situación actual del cine argentino. "Lo que está ocurriendo no es razonable", sentenció en referencia a la eliminación de las ayudas estatales que está aplicando el Gobierno de Javier Milei.

"Hay que mantener las ayudas porque eso genera unos beneficios que después vuelven a las arcas y termina por ser beneficioso para todos", argumentó el reconocido actor.

Ricardo Darin, en San Sebastián.

Ricardo Darin, en San Sebastián.

Ahora mismo "el cine argentino está sobreviviendo por las inversiones de las plataformas, que acudieron a socorrernos y están siendo un bálsamo", señala.

"Pero esto no puede ser el final. No podemos permitir que el modelo anterior se extinga porque el cine tiene que volver a los cines. El cine se ve en cine", concluyó Ricardo Darín.

Temas
Seguí leyendo

Darín, contra el Gobierno: "Hay gente que la está pasando muy mal"

Ricardo Darín grabó los textos de una obra inspirada en Borges

Darín presenta "Lo dejamos acá" en el Festival de San Sebastián

Sofía Gonet contó terribles detalles sobre el acoso de Hernán Bloquero

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Viviana Canosa habló de todo. 
Es el amor.

Viviana Canosa confirmó su romance con un exfutbolista de la Selección

Las más leídas

Te Puede Interesar

Sofía Gonet habló del caso de acoso.  video
Fuerte.

Sofía Gonet contó terribles detalles sobre el acoso de Hernán Bloquero