Ricardo Darín, contra los recortes: "Lo que está ocurriendo no es razonable"

Ricardo Darín es la imagen oficial del Festival Internacional de Cine San Sebastián y aseguró con humor que está cansado de ver su rostro en toda la ciudad. "Estoy un poco harto de mí", aseguró, y también habló de los recortes en cultura en el gobierno de Javier Milei.

"Cuando me propusieron ser la imagen del Festival (de San Sebastián) lo vi como un homenaje al cine argentino y me pareció bien, pero nunca imaginé la magnitud de andar por todos lados y ver la foto", explicó Ricardo Darín en una entrevista con la agencia EFE.

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"La parte buena es que el afiche ha generado muchas bromas. La gente se está riendo mucho y eso a mí me causa un poco de gracia", añadió con su chispa habitual.

El rostro de Ricardo Darín está en cada rincón de esta ciudad del norte de España desde hace días porque presentó la película “Lo dejamos acá”, que protagoniza junto a Diego Peretti.

Se trata de una comedia negra en la que Ricardo Darín interpreta a un psicólogo que, decepcionado por la falta de resultados de su trabajo, decide meterse en la vida de sus pacientes de una manera muy poco convencional.

Ricardo Darín habló del cine argentino

Otro asunto sobre el que Ricardo Darín cree que hay que hablar es la situación actual del cine argentino. "Lo que está ocurriendo no es razonable", sentenció en referencia a la eliminación de las ayudas estatales que está aplicando el Gobierno de Javier Milei.

"Hay que mantener las ayudas porque eso genera unos beneficios que después vuelven a las arcas y termina por ser beneficioso para todos", argumentó el reconocido actor.

Ricardo Darin, en San Sebastián.

Ahora mismo "el cine argentino está sobreviviendo por las inversiones de las plataformas, que acudieron a socorrernos y están siendo un bálsamo", señala.

"Pero esto no puede ser el final. No podemos permitir que el modelo anterior se extinga porque el cine tiene que volver a los cines. El cine se ve en cine", concluyó Ricardo Darín.