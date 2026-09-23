Mirtha Legrand sigue internada: qué dice él último parte médico

Mirtha Legrand tuvo que ser nuevamente internada el viernes pasado y el Sanatorio Mater Dei compartió el nuevo parte médico sobre la salud de la conductora de El Trece, donde aseguraron que continúa mejorando “día a día” de la neumopatía.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación con buena evolución”, indicó el escrito firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director médico del citado centro de salud.

Asimismo, la familia de la conductora y los profesionales que la asisten agradecieron las numerosas muestras de afecto y los mensajes de apoyo recibidos en los últimos días.

El comunicado señala además que, salvo cambios en el cuadro clínico, el próximo viernes se emitirá una nueva actualización sobre su estado de salud.

Parte médico de la salud de Mirtha Legrand.

Más detalles de la salud de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand atraviesa una nueva internación en el sanatorio Mater Dei y en Puro Show contaron cómo evoluciona su salud. “La neumopatía es minuto a minuto, pero está en uno de los mejores establecimientos médicos”, manifestó Walter Leiva desde el lugar.

Nancy Duré contó que, sumado al parte médico de las últimas horas, desde el entorno sostienen que la conductora evoluciona poco a poco: “El kinesiólogo va dos veces por día, ya está sentada y está mirando la tele. No hay que apurarla y cargarle nuestra ansiedad, hay que permitirle a la recuperación que tome el tiempo que tenga que tomar”.

El médico Claudio Santa María reveló en Puro Show detalles de cómo es un cuadro como el que vive Mirtha Legrand. “La neumonía es una infección que toma los lóbulos pulmonares. Imaginate que a los pulmones ingresa aire, tomamos oxígeno y gracias a eso vivimos. Cuando hay una infección disminuye la capacidad de respirar. Siempre es complejo el cuadro, pero más siendo una persona de 99 años que, por su edad, tiene la inmunidad disminuida”, sostuvo el profesional de la salud.

El especialista añadió que los distintos tipos de antibióticos pueden demorar en hacer efecto de 7 a 15 días: “Tiene para un par de días más, pero hay que ver cómo va evolucionando”.