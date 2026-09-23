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23 de septiembre de 2026
Crimen en Año Nuevo.

Temperley: pidieron llevar a juicio al hombre detenido por matar a su pareja de un disparo

La fiscalía solicitó la elevación a juicio de la causa contra Ricardo Cardozo, acusado de matar a Daniela Sosa de un disparo en Temperley.

Daniela Sosa murió tras agonizar varios días por un disparo en Temperley.

Daniela Sosa murió tras agonizar varios días por un disparo en Temperley.

La investigación por el femicidio de Daniela Sosa entró en una nueva etapa: la UFI 9 de Lomas de Zamora pidió que Ricardo Cardozo sea llevado a juicio por el crimen ocurrido durante Año Nuevo en Temperley.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que mientras el imputado sigue detenido con prisión preventiva, la fiscal Claudia Sánchez solicitó que sea juzgado por “homicidio agravado por el vínculo”.

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La solicitud de la fiscalía marca un avance en una investigación que había quedado a la espera de las últimas pericias antes de avanzar con el pedido de juicio.

En febrero pasado, este medio había informado que una de las medidas consideradas clave era el análisis del revólver calibre .32 secuestrado al acusado. La Justicia buscaba determinar si el arma era apta para disparar y si el proyectil tenía correspondencia con el extraído del cuerpo de Daniela.

Daniela Sosa fue asesinada por su pareja el 1° de enero pasado en Temperley.

Daniela Sosa fue asesinada por su pareja el 1° de enero pasado en Temperley.

El femicidio de Daniela Sosa

El hecho ocurrió durante la mañana del 1° de enero. Daniela Sosa, de 32 años, fue encontrada gravemente herida en la zona de El Cardenal y Suiza, en Temperley, con un disparo en el cuello.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Gandulfo, donde permaneció internada en estado crítico. Finalmente murió el 5 de enero como consecuencia de las heridas sufridas.

Sigue detenido a la espera del juicio

Cardozo ya tenía dictada la prisión preventiva por decisión del Juzgado de Garantías 5 de Lomas de Zamora. Esa medida permitió que continuara detenido mientras el Ministerio Público Fiscal completaba las pruebas necesarias para definir el futuro de la causa.

Ahora, con el pedido de elevación a juicio, será la Justicia de Garantías la que deberá resolver si la causa queda formalmente en condiciones de llegar a la instancia de debate oral.

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