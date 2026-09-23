Qué promoción sacó Los Andes para el partido ante Deportivo Morón

Los Andes lanzó una promoción para el partido ante Deportivo Morón por la fecha 31 de la Primera Nacional . A través de un comunicado, el club informó que los socios con cuota al día podrán llevar un invitado al estadio Eduardo Gallardón .

El partido, pactado para el domingo desde las 15.30 en Lomas de Zamora , contará con ambas parcialidades tras recibir la aprobación del Aprevide para permitir el ingreso de los hinchas del Gallito, y a partir de esa notificación se decidió llevar adelante esta movida.

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“Queremos que nuestra casa tenga el marco que merece y que nadie se quede afuera”, remarcó el club milrayitas, que en su publicación agregó que “es el momento de estar todos juntos”.

Con este objetivo, la entidad lomense resolvió sacar este beneficio que le permite a los socios con cuota al día llevar un invitado para un partido trascendental del equipo de César Monasterio : recibirá al segundo de la zona A con la misión de obtener los tres puntos para cortar su mala racha.

En ese sentido, las entradas ya están a la venta, tanto de manera digital como presencial: se podrán adquirir en la sede social y en el estadio Eduardo Gallardón desde este miércoles hasta el domingo.

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Ya podes adquirir tus entradas generales y platea de forma digital y presencial para el próximo partido.



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“La entrada de invitado del socio/a al día se retira únicamente de forma presencial en el estadio durante los días y horarios publicados”, aclaró el comunicado oficial de Los Andes.

Al igual que Los Andes, Morón también empezó a vivir el partido

Deportivo Morón también inició la venta de entradas, pero solamente se realizará mediante la plataforma Globalfan. Los hinchas del Gallito se ubicarán en la tribuna Familia Da Graca, el mismo lugar que se le asignó a Ferro hace un mes y medio.

Según información del club de la zona oeste del Gran Buenos Aires, hay 3.000 localidades a disposición, de las cuales ya se vendieron 1.500, detalló el periodista Mariano Rey.