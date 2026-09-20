domingo 20 de septiembre de 2026
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20 de septiembre de 2026
Profundizó la crisis.

Los Andes sufrió una dura goleada frente a Colón

El local se aprovechó del pésimo primer tiempo de Los Andes, donde marcó el 3-0. Para el Milrayitas ya son 10 los partidos sin triunfos.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Franco Rodríguez en un avance de Los Andes.

Franco Rodríguez en un avance de Los Andes.

Franco Rodríguez en un avance de Los Andes.

Franco Rodríguez en un avance de Los Andes.

Decepcionante actuación de Los Andes

En Santa Fe, no hubo milagro para Los Andes, que se vuelve a Lomas de Zamora con un 3-0 en contra. Colón, sin esforzarse, aprovechó lo que generó en el primer tiempo para sacar una diferencia indescontable para un Milrayitas sumergido en una profunda crisis futbolística que lleva 10 fechas sin victorias.

De arranque Julián Marcioni les hizo saber a Daniel Franco y Julián Rodríguez Vuotto que no la iban a pasar bien. El delantero fue indescifrable para la zaga de Los Andes y a él le cometieron la falta que derivó en el penal con que Alan Bonansea abrió el marcador.

Los Andes insinuó por momentos, pero Mauricio Asenjo estuvo muy solo contra toda la defensa local. Se notó la falta de fútbol de Facundo Villarreal y no gravitó Alex Valdez Chamorro con sus gambetas.

Sergio Ortiz, volante de Los Andes.

Sergio Ortiz, volante de Los Andes.

El visitante pensó que irse al vestuario un gol abajo era lo mejor, pero Ignacio Lago tenía otros planes. En dos minutos, el reemplazante de Franco García clavó dos golazos. En el primero empaló la pelota sobre la salida de Sebastián López y en el otro recibió de taco de Alan Bonansea para definir cruzado y hacer estallar el estadio.

Los Andes nunca reaccionó

Colón bajó la marcha. Los Andes no quería sufrir más goles, pero el descuento le quedó lejos. Tardó la mitad del complemento en acomodarse y cuando el local le dio algunas libertades chocó con la seguridad de Tomás Giménez.

El arquero se lució en un tiro libre de Franco Rodríguez y un frentazo de Brian Leizza. Colón acusó el desgaste del primer tiempo, pero resurgió después de tres derrotas consecutivas que lo llevaron al 5º puesto de la zona A de la Primera Nacional. Los Andes suma 10 sin ganar, así y todo, está a dos del Torneo Reducido, pero si no pega un golpe de timón el barco no lo conducirá al objetivo.

Final del partido

Derrota dolorosa de Los Andes por 3-0 con Colón, en Santa Fe, que prolongó la racha a 10 fechas sin festejos.

Casi el cuarto de Colón

Desborde de Risso Patrón para el cabezazo cruzado de Alan Bonansea.

Otra vez tapó Giménez

El arquero de Colón se exigió para sacar un frentazo de Brian Leizza.

Casi llega el descuento

Gran tiro libre de Franco Rodríguez y mejor respuesta de Tomás Giménez.

Cabezazo forzado de Asenjo

El “9” de Los Andes cabeceó por arriba, pero sin peligro.

Se planchó el partido

Con la lógica ventaja a su favor, Colón juega al trote ante un Los Andes sin reacción.

Comenzó el segundo tiempo

Los Andes y la difícil tarea de remontar tres goles ante Colón.

Terminó el primer tiempo

Colón aprovechó todos los errores de Los Andes y golea 3-0 en Santa Fe.

¡¡¡GOL DE COLÓN!!!

A los 42 minutos. Ignacio Lago se sacó la marca de Rodríguez Vuotto para definir cruzado. Goleada en Santa Fe.

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¡¡¡GOL DE COLÓN!!!

A los 40 minutos. Pase filtrado para Ignacio Lago que definió por arriba de Sebastián López. Golazo Sabalero.

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El palo salvó a Lomas

Julián Marcioni eludió al arquero, sin ángulo remató débil En Santa Fe, Colón golea sin despeinarse a Los Andes la pelota pegó en el caño derecho.

¡¡¡GOL DE COLÓN!!!

A los 17 minutos. Alan Bonansea convirtió con remate a la izquierda de Sebastián López.

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Penal para Colón

Julián Marcioni cayó al contacto con Daniel Franco.

Los Andes llegó por arriba

Centro de Franco Rodríguez para el cabezazo de Julián Rodríguez Vuotto apenas alto.

Comenzó el partido

Con nueve partidos sin poder ganar, Los Andes afronta un duro compromiso ante Colón, en Santa Fe, por la 30º fecha de la zona A de la Primera Nacional, sabiendo que necesita los tres puntos para meterse nuevamente en puestos de Reducido.

Así forman Colón y Los Andes

Colón: Matías Budiño; Emanuel Beltrán, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Darío Sarmiento, Matías Muñoz, Agustín Toledo y Franco García; Julián Marcioni y Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Nazareno Fernández Colombo; Sergio Ortiz, Gabriel Cañete, Franco Rodríguez y Alex Valdez Chamorro; Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo. DT: César Monasterio.

Hora: 16.30. Árbitro: Bryan Ferreyra. Estadio: Brigadier General Estanislao López. TV: LPF Play.

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