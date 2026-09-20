Los Andes sufrió una dura goleada frente a Colón

Decepcionante actuación de Los Andes
En Santa Fe, no hubo milagro para Los Andes, que se vuelve a Lomas de Zamora con un 3-0 en contra. Colón, sin esforzarse, aprovechó lo que generó en el primer tiempo para sacar una diferencia indescontable para un Milrayitas sumergido en una profunda crisis futbolística que lleva 10 fechas sin victorias.
De arranque Julián Marcioni les hizo saber a Daniel Franco y Julián Rodríguez Vuotto que no la iban a pasar bien. El delantero fue indescifrable para la zaga de Los Andes y a él le cometieron la falta que derivó en el penal con que Alan Bonansea abrió el marcador.
Los Andes insinuó por momentos, pero Mauricio Asenjo estuvo muy solo contra toda la defensa local. Se notó la falta de fútbol de Facundo Villarreal y no gravitó Alex Valdez Chamorro con sus gambetas.
Sergio Ortiz, volante de Los Andes.
El visitante pensó que irse al vestuario un gol abajo era lo mejor, pero Ignacio Lago tenía otros planes. En dos minutos, el reemplazante de Franco García clavó dos golazos. En el primero empaló la pelota sobre la salida de Sebastián López y en el otro recibió de taco de Alan Bonansea para definir cruzado y hacer estallar el estadio.
Los Andes nunca reaccionó
Colón bajó la marcha. Los Andes no quería sufrir más goles, pero el descuento le quedó lejos. Tardó la mitad del complemento en acomodarse y cuando el local le dio algunas libertades chocó con la seguridad de Tomás Giménez.
El arquero se lució en un tiro libre de Franco Rodríguez y un frentazo de Brian Leizza. Colón acusó el desgaste del primer tiempo, pero resurgió después de tres derrotas consecutivas que lo llevaron al 5º puesto de la zona A de la Primera Nacional. Los Andes suma 10 sin ganar, así y todo, está a dos del Torneo Reducido, pero si no pega un golpe de timón el barco no lo conducirá al objetivo.
Final del partido
Derrota dolorosa de Los Andes por 3-0 con Colón, en Santa Fe, que prolongó la racha a 10 fechas sin festejos.
ST 45 + 3' | Final del partido:Los Andes perdió 3 a 0 con Colón.#Colon 3 - #LosAndes 0 #DaleLomas pic.twitter.com/d5HUmaRG87— Club Los Andes (@clublosandes) September 20, 2026
Casi el cuarto de Colón
Desborde de Risso Patrón para el cabezazo cruzado de Alan Bonansea.
Otra vez tapó Giménez
El arquero de Colón se exigió para sacar un frentazo de Brian Leizza.
Casi llega el descuento
Gran tiro libre de Franco Rodríguez y mejor respuesta de Tomás Giménez.
Cabezazo forzado de Asenjo
El “9” de Los Andes cabeceó por arriba, pero sin peligro.
Se planchó el partido
Con la lógica ventaja a su favor, Colón juega al trote ante un Los Andes sin reacción.
Comenzó el segundo tiempo
Los Andes y la difícil tarea de remontar tres goles ante Colón.
Terminó el primer tiempo
Colón aprovechó todos los errores de Los Andes y golea 3-0 en Santa Fe.
Colón 3 (Bonansea, Lago x2) - Los Andes 0#SomosSantaFe pic.twitter.com/Yea3prukeF— Club Atlético Colón (@ColonOficial) September 20, 2026
¡¡¡GOL DE COLÓN!!!
A los 42 minutos. Ignacio Lago se sacó la marca de Rodríguez Vuotto para definir cruzado. Goleada en Santa Fe.
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¡¡¡GOL DE COLÓN!!!
A los 40 minutos. Pase filtrado para Ignacio Lago que definió por arriba de Sebastián López. Golazo Sabalero.
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El palo salvó a Lomas
Julián Marcioni eludió al arquero, sin ángulo remató débil En Santa Fe, Colón golea sin despeinarse a Los Andes la pelota pegó en el caño derecho.
¡¡¡GOL DE COLÓN!!!
A los 17 minutos. Alan Bonansea convirtió con remate a la izquierda de Sebastián López.
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Penal para Colón
Julián Marcioni cayó al contacto con Daniel Franco.
"Bryan Ferreyra" Por el polémico penal que cobró el árbitro a favor de Colón ante Los Andes. @ElShowdelSurpic.twitter.com/s3KWUPUN7j— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 20, 2026
Los Andes llegó por arriba
Centro de Franco Rodríguez para el cabezazo de Julián Rodríguez Vuotto apenas alto.
Comenzó el partido
Con nueve partidos sin poder ganar, Los Andes afronta un duro compromiso ante Colón, en Santa Fe, por la 30º fecha de la zona A de la Primera Nacional, sabiendo que necesita los tres puntos para meterse nuevamente en puestos de Reducido.
Así forman Colón y Los Andes
Colón: Matías Budiño; Emanuel Beltrán, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Darío Sarmiento, Matías Muñoz, Agustín Toledo y Franco García; Julián Marcioni y Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.
Estos son los once elegidos por Iván Delfino para enfrentar a Los Andes.#SomosSantaFe pic.twitter.com/jrHuVsN7mG— Club Atlético Colón (@ColonOficial) September 20, 2026
Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Nazareno Fernández Colombo; Sergio Ortiz, Gabriel Cañete, Franco Rodríguez y Alex Valdez Chamorro; Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo. DT: César Monasterio.
¡Así va Los Andes! Así forma el equipo dirigido por César Monasterio para enfrentar a Colón en el Estadio Brigadier López. Viví el minuto a minuto a través de X.#VamosMilrayitas pic.twitter.com/qvsIssby3C— Club Los Andes (@clublosandes) September 20, 2026
Hora: 16.30. Árbitro: Bryan Ferreyra. Estadio: Brigadier General Estanislao López. TV: LPF Play.