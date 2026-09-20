Los Andes sufrió una dura goleada frente a Colón

Decepcionante actuación de Los Andes

En Santa Fe, no hubo milagro para Los Andes, que se vuelve a Lomas de Zamora con un 3-0 en contra. Colón, sin esforzarse, aprovechó lo que generó en el primer tiempo para sacar una diferencia indescontable para un Milrayitas sumergido en una profunda crisis futbolística que lleva 10 fechas sin victorias.

De arranque Julián Marcioni les hizo saber a Daniel Franco y Julián Rodríguez Vuotto que no la iban a pasar bien. El delantero fue indescifrable para la zaga de Los Andes y a él le cometieron la falta que derivó en el penal con que Alan Bonansea abrió el marcador.

Los Andes insinuó por momentos, pero Mauricio Asenjo estuvo muy solo contra toda la defensa local. Se notó la falta de fútbol de Facundo Villarreal y no gravitó Alex Valdez Chamorro con sus gambetas.

Sergio Ortiz, volante de Los Andes.

El visitante pensó que irse al vestuario un gol abajo era lo mejor, pero Ignacio Lago tenía otros planes. En dos minutos, el reemplazante de Franco García clavó dos golazos. En el primero empaló la pelota sobre la salida de Sebastián López y en el otro recibió de taco de Alan Bonansea para definir cruzado y hacer estallar el estadio.

Los Andes nunca reaccionó

Colón bajó la marcha. Los Andes no quería sufrir más goles, pero el descuento le quedó lejos. Tardó la mitad del complemento en acomodarse y cuando el local le dio algunas libertades chocó con la seguridad de Tomás Giménez.

El arquero se lució en un tiro libre de Franco Rodríguez y un frentazo de Brian Leizza. Colón acusó el desgaste del primer tiempo, pero resurgió después de tres derrotas consecutivas que lo llevaron al 5º puesto de la zona A de la Primera Nacional. Los Andes suma 10 sin ganar, así y todo, está a dos del Torneo Reducido, pero si no pega un golpe de timón el barco no lo conducirá al objetivo.