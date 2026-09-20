domingo 20 de septiembre de 2026
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20 de septiembre de 2026
Detenido.

Cayó otro sospechoso por el crimen de un estudiante en Temperley: hay cuatro detenidos

El caso de Agustín Rivero, asesinado durante un robo en el barrio San José de Temperley, ya tenía tres acusados tras las rejas. Ahora cayó uno más.

El cuarto detenido por el crimen de Agustín Rivero.

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El caso ya tenía tres detenidos, entre ellos el autor del disparo que le quitó la vida a Agustín. Todos habían sido procesados con prisión preventiva. En las últimas horas, se sumó un detenido más.

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Según informaron fuentes policiales, se trataba de un hombre de 32 años que fue capturado durante un operativo realizado en avenida Presidente Raúl Alfonsín al 4900, en la localidad de Monte Chingolo, partido de Lanús.

El procedimiento estuvo a cargo del Departamento de Homicidios de la Policía Bonaerense. El sujeto fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Los demás detenidos habían sido Matías Ezequiel Daller (supuesto autor del disparo mortal), Lautaro Ezequiel Silva y Miguel Ángel Silva. El caso sigue caratulado como “homicidio críminis causae y robo agravado por el empleo de arma de fuego por su comisión en poblado y en banda”.

El crimen de Agustín Rivero

Agust&iacute;n Rivero fue asesinado por delincuentes en Temperley.

Agustín Rivero fue asesinado por delincuentes en Temperley.

Todo ocurrió el 24 de abril en la esquina de Dinamarca y Erickson, en el barrio San José de Temperley. Agustín, de 21 años, regresaba de cursar en la facultad cuando fue interceptado por un grupo de delincuentes que le robaron el celular. Antes de escapar, le dispararon en el abdomen antes de escapar.

El joven fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde murió horas más tarde como consecuencia de la herida, mientras que los agresores escaparon a bordo de un Volkswagen Voyage, utilizando como apoyo una Renault Kangoo.

Agustín era estudiante de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM). Su asesinato generó una profunda conmoción en Lomas de Zamora.

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