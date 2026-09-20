Thiago Medina mostró las impresionantes cicatrices que le quedaron tras el accidente.

Thiago Medina volvió a mostrar una parte íntima de su recuperación al publicar fotos sin remera en sus redes sociales. El exparticipante de Gran Hermano dejó a la vista las cicatrices que le quedaron después del grave accidente y reconoció que todavía siente vergüenza cuando piensa en mostrarse frente a otras personas.

Junto a las imágenes, Thiago Medina compartió una reflexión sobre el significado de esas marcas y la dificultad que todavía tiene para sentirse cómodo con su cuerpo.

“Sé que estas cicatrices son de una guerra que gané porque sigo acá, pero también me da mucha vergüenza andar sin remera y no sé qué hacer”, escribió.

El exparticipante de Gran Hermano explicó que las marcas representan todo lo que tuvo que atravesar, pero también admitió que saber que permanecerán en su cuerpo le genera inseguridad.

“Cuando me pongo a ver estas cicatrices que las voy a llevar siempre, no sé cómo afrontar sentirme bien adelante de gente desconocida. No puedo estar en cuero”, confesó.

De esta manera, Thiago Medina expuso una dificultad que todavía forma parte de su proceso personal: volver a sentirse cómodo al mostrar su cuerpo frente a otras personas.

La llegada del verano también aparece como una preocupación para él. “Se viene el verano y yo así”, escribió junto a las fotografías que decidió compartir.

La reflexión de Thiago Medina sobre las marcas que le quedaron

A pesar de la incomodidad que manifestó, Thiago Medina también encontró en sus cicatrices un significado ligado a todo lo que atravesó.

Para el exparticipante de Gran Hermano, esas marcas son la señal de una “guerra” que logró ganar y del hecho de que continúa acá después del grave accidente.

Con su publicación, decidió exponer esa parte de su intimidad y contar públicamente que todavía le cuesta aceptar cómo quedó su cuerpo. Su mensaje combinó la inseguridad que siente actualmente con una mirada sobre las cicatrices como recuerdo de lo que logró superar.