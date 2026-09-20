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20 de septiembre de 2026
Ilusión en alza.

El convencimiento de Nicolás Domingo y Temperley: "Nos quedan seis finales"

El entrenador de Temperley mostró su satisfacción tras el triunfo ante Almagro. Ahora, Nicolás Domingo se enfoca en lo que le queda al equipo en el torneo.

Nicolás Domingo piensa en la recta final del campeonato para Temperley en la Primera Nacional.

Nicolás Domingo piensa en la recta final del campeonato para Temperley en la Primera Nacional.

Luego de la contundente victoria de Temperley por 3 a 1 frente a Almagro en el Alfredo Beranger por la fecha 30 de la Zona B, el director técnico Nicolás Domingo, compareció en conferencia de prensa y dejó en claro cuál es la mentalidad del equipo de cara al tramo definitivo de la Primera Nacional.

Con el objetivo firme de sellar la clasificación al torneo Reducido, el entrenador remarcó la importancia estratégica de no ceder terreno en los compromisos que restan. Temperley suma 53 puntos en el torneo de la Primera Nacional, alcanzó a Tristán Suárez en la cima de la tabla de posiciones y buscará estar a la altura en el sprint final del campeonato.

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Al Gasolero le quedan seis fechas por delante. Deberá visitar a Deportivo Maipú de Mendoza, San Martín de San Juan y Güemes de Santiago del Estero. Mientras que recibirá a Gimnasia de Jujuy, Nueva Chicago y Chacarita en el Teatro de Turdera.

Qué dijo Nicolás Domingo sobre las "seis finales" que le quedan a Temperley

"Faltan seis finales. El torneo entra en su etapa más dura y cada partido define el esfuerzo de todo un año", expresó el estratega del Gasolero. A su vez, Nicolás Domingo valoró la capacidad de sus dirigidos para sobreponerse a las numerosas bajas por sanción y lesiones que venía arrastrando el plantel, destacando la entrega colectiva para dejar los tres puntos en Turdera.

"Tuvimos una semana muy compleja para armar el once titular debido a las ausencias obligadas. Sin embargo, los chicos del club y los que ingresaron demostraron un compromiso absoluto. Este triunfo es de ellos, porque entendieron a la perfección cómo se debía jugar este partido en nuestra casa", aseguró.

El DT también hizo hincapié en que, de ahora en adelante, la regularidad matemática y el factor anímico jugarán un rol fundamental. El triunfo ante Almagro posiciona a Temperley de gran manera en la tabla de posiciones, consolidando un presente positivo que comenzó a gestarse semanas atrás. "Dependemos de nosotros, el grupo está fuerte y convencido de pelear por el ascenso hasta el último aliento", remarcó Nicolás Domingo con firmeza.

El mensaje de Nicolás Domingo para los hinchas de Temperley

Por otra parte, el entrenador de Temperley se refirió a los hinchas que volvieron a copar el Alfredo Beranger en otra jornada exitosa. Además, el Gasolero construyó una fortaleza en su estadio en el presente campeonato, ya que de las 14 victorias que logró en el torneo, 10 fueron en condición de local.

"La gente en el Beranger se contagia cuando ve que el equipo se entrega por completo. Dependemos de nosotros mismos. Si mantenemos este nivel de concentración y la solidez que tuvimos hoy, estamos para darle pelea a cualquiera en el tramo definitivo", concluyó.

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